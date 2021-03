La guerra entre David Bustamante y Francisco Majón se recrudece. Son 5 años de conflicto judicial en los que el cántabro acusa de estafa y le reclama 500.000 euros a quien fuera su mano derecha durante casi 15 años. Este último rompió su silencio hace algunos días en diversas entrevistas en las que aseguraba que estaba siendo víctima de «una venganza» por parte del cantante y se encomendaba a la Justicia. No obstante, ahora el asunto se ha puesto más turbio a raíz de que Majón mantuviera una charla con el paparazzi Gustavo González en las que aseguraba que ahora iba a salir «el verdadero Bustamante», refiriéndose a su relación matrimonial con Paula Echevarría.

El exasesor del artista ha asegurado que «cuando cuente la historia se van a juntar cielo y tierra». Ha amenazado con contar toda la verdad y apunta a que Paula y David podrían haberse separado mucho antes y no en 2018, cuando se produjo la firma de divorcio: «Realmente ellos vivían separados desde 2013. Hicieron el comunicado en 2017, pero en 2013 firmaron unas capitulaciones de separación. Me da igual ya todo; en esas capitulaciones firmaron cómo iban a organizar su vida tras separarse», cuenta quien fuera mano derecha del cántabro en una entrevista con ‘El País’. Un documento que se firmó en la notaría Francisco Calderón de Madrid en 2013 y cuya existencia negó Paula Echevarría.

Se ciernen nubes sobre el horizonte de David Bustamante. Y es que el que fuera asesor del exconcursante de ‘OT 1’ guarda nuevos detalles sobre la ruptura entre Paula y David: «No os podéis imaginar la auténtica verdad de la historia con Paula, nadie lo ha sospechado nunca, yo tengo todo y ya veremos en qué sitio queda David y en qué sitio queda Paula» Majón ha tenido la oportunidad de explicarse en ‘Sálvame’ y asegura que, pese a todo, no hará daño a Bustamante por el bien de su hija, pero le acusa no tener la misma deferencia: «No me colgué mucho de la percha, con su separación de Paula yo ya estaba en este proceso, no lo voy a hacer porque tiene una persona a su lado a la que no vi nacer pero la conocí al día siguiente y no quiero hacer daño, pero él no ha tenido esa consideración con mis hijos al dar pie a decir que soy un estafador y pedir 14 años de cárcel o 500 mil euros, que tampoco es así».

Mientras tanto, la actriz asturiana guarda silencio al respecto. Está centrada en su segundo embarazo y en la llegada del que será su primer hijo junto a Miguel Torres. Al menos es la decisión que ha tomado ante las cámaras. No obstante, el exasesor de Bustamante considera que tiene el apoyo de la exmujer de Bustamante: «Según tengo entendido Paula no sabía nada pero a través de terceras personas, me ha mostrado si no su apoyo, su comprensión».

La mecha se ha hecho más corta todavía cuando Belén Esteban, en su reaparición en ‘Sálvame’, apuntó directamente contra David Bustamante: Qué suerte que sabe que Paula no va a hablar!, tanto que se le ha criticado, la tendríamos que dar la razón». La de Paracuellos dejó claro que la actriz va a permanecer callada porque no quiere volver al pasado: «Por una parte me alegro porque se va a saber mucho, no por boca de Paula, pero la gente se va a enterar de lo mucho que ha pasado y ella va a tener respeto al padre de su hija y no va a entrar en nada».

¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Esconden algo David y Paula? Solo el tiempo nos sacará de dudas.