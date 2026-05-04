El Gobierno de Pedro Sánchez ha entregado a Bildu, partido del etarra convicto Arnaldo Otegi, una lista con la «situación procesal» de guardias civiles y policías nacionales acusados de delitos contra la libertad sexual. Se trata de unos datos que solicitó apenas unas semanas, con los que pretende estigmatizar a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. También le ha entregado las conclusiones de las investigaciones internas abiertas contra policías y guardias civiles.

El Ejecutivo socialista ha dado estos datos a través de una respuesta parlamentaria por escrito en la que detalla los delitos de acoso sexual cometidos por ambos cuerpos.

El primer listado, relativo al personal del Cuerpo de la Guardia Civil, incluye el año, el número de agentes implicados y su situación procesal. La respuesta detalla incluso cómo se iniciaron las denuncias y la situación del agente, si se encontraba o no en activo. Asimismo, el Ejecutivo detalla el número de expedientes disciplinarios que la Benemérita ha puesto en marcha después de esas denuncias y la situación en la que se encuentran esas investigaciones.

En esa misma línea, da a Bildu todos los detalles sobre las actuaciones que ha habido en el protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, identidad u orientación sexual. En ese listado se enumera por año, número de agentes y situación en la que se encuentra ese protocolo interno.

«Conviene subrayar que, mientras se desarrollan estas actuaciones, se adoptan las medidas de protección, apoyo e información que resulten necesarias en el ámbito organizativo y asistencial, así como, si la víctima lo solicita, medidas de asesoramiento confidencial y acompañamiento especializado», se justifica el Gobierno ante la formación de la izquierda abertzale.

La respuesta respecto a la Policía Nacional es más escueta. El Gobierno se refiere sólo al «protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual en la Dirección General de la Policía».

Una exigencia de Bildu

La respuesta llega después de que Jon Iñarritu, diputado del partido de Otegi, preguntara por escrito sobre los «casos de delitos sexuales cometidos por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil)».

Concretamente, se interesaba por saber cuántos miembros de estos cuerpos «han sido detenidos o investigados judicialmente por delitos de agresión sexual, abuso sexual, acoso sexual o delitos contra la libertad sexual en los últimos diez años». Bildu exigía al Ejecutivo socialista que entregase los datos «desglosados por años, cuerpo policial, tipo de delito y situación procesal». Es decir, si el caso se encuentra en «investigación, imputación, condena, absolución».

De todas ellas, se interesaba por saber cuáles «arrancaron por denuncias realizadas a través de los protocolos antiacoso de ambos cuerpos». Además, preguntaba sobre cuántos de ellos se encuentran en activo en el momento de los hechos denunciados.

Expedientes y procedimientos internos

En ese mismo sentido, se interroga al Gobierno sobre el número de «expedientes disciplinarios» incoados por la Policía Nacional y la Guardia Civil en ese mismo período de tiempo «por conductas de acoso o agresión sexuales», así como los resultados de ellos.

Otro de los documentos que solicita Bildu son los «procedimientos internos» que desde 2019 se habrían abierto en ambos cuerpos al aplicar los protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual o por razón de sexo.

En esa misma línea Iñárritu pide al Ejecutivo expresar cuántas de esas denuncias internas han acabado en «traslado del denunciado, suspensión cautelar, apertura de expediente disciplinario o comunicación al Ministerio Fiscal». Y cuáles de ellos acabaron «sin investigación completa y por qué motivos».

Por otro lado, el Gobierno se pregunta por las conclusiones que ha tenido la inspección extraordinaria de los protocolos que anunció el ministro, Fernando Grande-Marlaska.

Y, finalmente, se interesa por saber si el Gobierno de Sánchez tiene «estadísticas periódicas sobre acoso o delitos sexuales dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».