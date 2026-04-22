El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha separado a Cataluña de España y ha asegurado que va a hacer de ellas «países mejores». El líder socialista ha expresado esta idea durante la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en el Congreso. Sánchez ha tratado de rebatir así las críticas de Junts a la regularización masiva de inmigrantes ilegales aprobada por el Gobierno.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha criticado al presidente y le ha acusado de utilizar Cataluña como «escenario para hacer propaganda». Además, ha asegurado que los calatanes sufragan con sus impuestos los gastos del resto del país: «Pagamos la fiesta a España». «Ustedes empobrecen a la gente para después subsidiarla, y ese no es nuestro modelo de país», ha afeado la diputada del partido del ex president fugado de la justicia, Carles Puigdemont.

Junts también ha criticado que haya aprobado políticas «por la puerta de atrás», en alusión a la regularización masiva de inmigrantes en situación administrativa irregular. A ojos de Nogueras, este no lo está haciendo ningún país de Europa y que es una «imposición». En ese mismo sentido, critica que esa medida «no la paga» el presidente, sino que «España invita y sufren y pagan los ciudadanos de Cataluña».

Frente a ello, la diputada de Junts le ha recriminado que no haya aprobado el IVA franquiciado en el Consejo de Ministros, no hayan bajado la cuota a los autónomos, no hayan facilitado que se puedan degravar hipotecas o alquileres ni hayan aprobado la ley antiokupaciones de los de Puigdemont.

«Ocupando el poder sin una mayoría»

«Lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría», le ha recordado, para añadir que «incumple los acuerdos» y que «aprueba políticas de espaldas a este Parlamento» pero ha lamentado que «no aplica las políticas que aprueba este Parlamento». «¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?», le ha interrogado Nogueras.

«Si a usted no le gusta, lo siento, pero en Cataluña también hay muchos votantes y organizaciones políticas de izquierdas que reivindican su presencia y su compromiso internacionalista», ha replicado Sánchez.

Además, ha rechazado la afirmación de Nogueras sobre que la sociedad española se haya empobrecido. «Lo que empobrece son las guerras unilaterales que se saltan la legalidad internacional», ha asegurado en alusión a la guerra de Irán. Y se ha vanagloriado de que que dentro del paquete de ayudas del Gobierno está «la mayor rebaja fiscal, 2.500 millones de euros para impulsar la descarbonización para proteger a las empresas y los pequeños autónomos».

Sobre la regularización masiva, Sánchez ha asegurado que Junts no debería tener nada en contra. A ojos del presidente, es «reconocer derechos a quien está contribuyendo al crecimiento del país». El dirigente del PSOE ha indicado que la inmigración ha permitido que la economía siga evolucionando positivamente y ha destacado la reducción del paro mientras crece la inmigración. «Vamos a hacer a Cataluña y a España países mejores», ha apostillado el jefe del Ejecutivo.

«La existencia de este Gobierno de coalición progresista se justifica con los acuerdos del PP», ha concluido Sánchez justo antes de que se le terminase el tiempo de intervención. El jefe del Ejecutivo aludía al pacto entre los populares y Vox para investir a la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola.