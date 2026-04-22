El colapso judicial provocado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, abre la puerta y permite la regularización de hasta 3.500 extranjeros que se encuentran a la espera de juicio y en prisión preventiva. La faraónica transformación de la Justicia que sacó adelante el político socialista no sólo no ha reducido los casos pendientes, sino que, en la jurisdicción penal, la pendencia ha aumentado un 11,7% un año después de su puesta en marcha. Es decir, que se han disparado los casos de asesinatos, violaciones o robos que aún no tienen sentencia.

La regulación masiva de personas extranjeras en situación administrativa irregular que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez incluirá también a las personas que están en prisión preventiva, porque la norma sólo excluye a los inmigrantes ilegales que tienen antecedentes penales, para lo que es necesaria una condena en firme.

Además, también quedarán fuera de esta regularización aquellos extranjeros que, no teniendo antecedentes penales, pueden representar una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

Actualmente, hay 3.500 personas extranjeras que se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio o de sentencia condenatoria o absolutoria, según El País. Una situación que se ha visto agravada por el colapso de los juzgados después de la reforma judicial que ha puesto en marcha el ministro Bolaños.

La faraónica transformación de la Justicia se vehiculó a través de la Ley Orgánica 1/2025, que regulaba las medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La medida entró en vigor en abril de 2025. Un año después, los resultados aún no se han reflejado en una reducción de los temas pendientes en la justicia. De hecho, los indicadores clave del conjunto de las jurisdicciones penales del Consejo General del Poder Judicial demuestran que había un incremento del 11,7% de lo que se llama pendencia, es decir, los casos pendientes de resolución.

Cinco millones de casos pendientes

Además, el número de casos no resueltos ha aumentado. El 2025 se cerró con casi cinco millones de resoluciones pendientes; son 100.000 más respecto al 2024. Es decir, que además hay más asuntos sin resolver en números absolutos.

La Estadística General de Población Penitenciaria indica que los presos preventivos han venido aumentando en España. Mientras que el 2024 se cerró con 8.426 presos preventivos, en el 2025 había 10.867 detenidos a la espera de juicio o de resolución.

Todas las personas que estén en esa situación procesal pueden acogerse a la regularización masiva que el Ejecutivo ha aprobado este mes. Todo ello a pesar de que puedan existir indicios de su culpabilidad. Sin embargo, la falta de resolución judicial les permitiría regularizarse al no constar la presencia de antecedentes penales.

Fuentes del Gobierno aluden a los derechos constitucionales de las personas que se encuentran inmersas en un proceso penal, que les otorgan la presunción de inocencia. Es decir, los presos en prisión preventiva son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y, por tanto, el Gobierno reconoce que los extranjeros en esa situación procesal podrán beneficiarse de la norma del Gobierno.

Además, a ojos del Ejecutivo socialista, este es un debate trampa en el que no quieren caer, ya que consideran que lo relevante es que se esté regularizando la situación administrativa de cerca de medio millón de extranjeros en España. Y tachan de racistas los debates o noticias que ponen el foco en esta situación.