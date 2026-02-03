La presidenta del Supremo alerta ante Bolaños que su reforma alumbra jueces con peor formación y nivel

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha alertado este martes del «grave déficit de jueces» que sufre España y ha advertido de que reducir el nivel de exigencia y la formación requeridas para acceder a la carrera judicial «puede comprometer la calidad del sistema y la efectividad de la tutela de los derechos de los ciudadanos».

Así lo ha manifestado la presidenta del alto tribunal ante el ministro de Justicia, Felix Bolaños, durante el acto de entrega de despachos a los 121 integrantes de la nueva promoción de jueces celebrado este martes en Barcelona donde ha dicho que las reformas «han de hacerse de forma ordenada, organizada y con el tiempo necesario, contando con los profesionales de la Justicia» y sin desconocer «el papel principal del juez».

Perelló ha señalado que España tiene una media de 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 17 de los países miembros del Consejo de Europa. «Sois muy bienvenidos porque sois muy necesarios», ha dicho a los 121 nuevos jueces (85 mujeres y 36 hombres) de la 74 promoción de la Carrera Judicial.

Este déficit, según ha explicado la presidenta del CGPJ, «provoca un sobreesfuerzo y sobrecarga de trabajo sobre los jueces actuales, así como retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, que muchas veces son inasumibles para los profesionales del derecho y los ciudadanos».

Perelló ha señalado que la situación es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que, en la actualidad, «ya existen 260 plazas judiciales más que jueces». Esta circunstancia provocará que «las plazas vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando».

«Esta situación evidencia que el verdadero desafío no es solo cuantitativo, sino estructural: es necesaria la convocatoria urgente de pruebas selectivas para cubrir tantas plazas vacantes», ha agregado la presidenta del Supremo.

Durante su intervención Perelló ha reclamado «una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional», recordando que la Constitución encomienda al CGPJ el gobierno de los jueces. «El Consejo ha mostrado preocupación por los problemas que conlleva la implantación de la nueva ley de los tribunales de instancia», ha señalado.

La presidenta del Tribunal Supremo también ha defendido la independencia del Poder Judicial frente a las presiones del Ejecutivo. «La Constitución nos reconoce como un verdadero Poder del Estado, un verdadero contrapeso de los demás poderes. Ello exige respeto a nuestras decisiones y a nuestra independencia, que no puede ser menoscabada mediante presiones ni injerencias, por muy sutiles que estas pretendan ser», ha afirmado.

La presidenta del Supremo ha añadido que «son bienvenidas las críticas razonables que nos ayudan a mejorar, pero no el intento de socavar la necesaria confianza de los ciudadanos en los tribunales, que todos los poderes públicos deben promover».

En el acto, presidido por Su Majestad el Rey, Perelló ha destacado que el 40% de los nuevos jueces proceden de familias sin estudios superiores y que ocho de cada diez no tienen a profesionales jurídicos entre sus allegados. Datos que, según ha señalado, demuestran que «no existe eso que llaman casta judicial».

«La profesión de juez está totalmente abierta a la sociedad y no distingue entre sexos, orígenes o ideologías. Los viejos estereotipos, como el del juez varón de familia de jueces, han pasado a ser clichés desfasados», ha asegurado la presidenta del CGPJ, recordando que la mayoría de los jueces son mujeres, sin vínculos familiares previos con la carrera judicial.

La presidenta del alto tribunal también se ha referido a los crecientes accidentes de tren de Adamuz y Gélida, enviando en nombre de todos los integrantes del Poder Judicial sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas mortales y sus deseos de una pronta y completa recuperación a las personas que resultaron heridas.

Perelló ha manifestado su reconocimiento por «la entrega y total vocación» de todos los profesionales de la Justicia desde el mismo momento en el que ocurrieron los siniestros, señalando que «al igual que sucedió en la tragedia de la DANA en Valencia, el servicio de la Justicia en estos fatídicos días ha sido responsable y ejemplar».