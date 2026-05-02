María, veterinaria: «Tendrías que tenerle más miedo a cómo tiene la boca tu perro que a la anestesia»

María, veterinaria con años de experiencia, insiste en un mensaje que cada vez repite con más frecuencia en consulta: la salud de la boca y los dientes del perro está mucho más descuidada de lo que la mayoría de los dueños cree. Y, según explica, ese descuido puede afectar directamente a la calidad y la esperanza de vida de las mascotas.

La veterinaria subraya que la prevención es más eficaz que el tratamiento. El cepillado, las buena alimentación y las revisiones periódicas son clave para evitar problemas. Sin embargo, muchos dueños temen la anestesia, y María recuerda que el verdadero riesgo es dejar una boca infectada sin tratar, con posibles complicaciones graves para la salud del animal.

¿Cómo tiene la boca tu perro?

«Cuanto quitas el sarro haces así y prácticamente se desprende la muela. O sea, a veces casi no hay ni que hacer fuerza porque todo está muy debilitado por la infección.Te aseguro que tendrías que tenerle más miedo al estado de la boca de tu perro que a la anestesia. Ese foco de infección es lo que realmente puede comprometer su salud a largo plazo, y hay gente que lo deja demasiado tiempo hasta que ya hay que intervenir sí o sí. Luego el cambio es brutal: ¡vaya cambio! Ha rejuvenecido 5 años, está increíble. ¿Cómo no lo habré hecho antes?

Sé que es un «coñazo» y que muchos animales no se dejan bien, pero por eso recomiendo acostumbrarlos desde pequeños al cepillado dental, porque así evitas tanto la pelea diaria como problemas serios de encías y dientes. En consulta se ven casos muy avanzados, bocas muy descuidadas, y mucha gente piensa que es solo un tema estético, pero en realidad es un problema de salud importante. El sarro acumulado puede provocar infecciones, flemón, retracción de encías y dolor. Además, el mal aliento no es solo «olor», sino que suele indicar infección activa. Y eso no se queda solo en la boca: esas bacterias pueden pasar al torrente sanguíneo y afectar incluso al corazón», explica la veterinaria.

Es fácil pensar que los perros no necesitan cepillado dental porque en la naturaleza no lo hacen. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los hábitos de los lobos salvajes y los de los perros domésticos. Los lobos se alimentan de presas crudas, cuyos huesos ayudan a desgastar el sarro de forma natural. En cambio, los perros domésticos suelen consumir alimentos procesados como pienso o comida húmeda, que dejan más residuos en los dientes. Con el tiempo, estos restos se convierten en placa bacteriana, que puede endurecerse y derivar en problemas, como gingivitis o periodontitis. Asimismo, las bacterias de la boca pueden pasar al torrente sanguíneo y afectar al corazón, hígado o riñones.

Teniendo esto en cuenta, es de especial interés conocer cómo cepillarle los dientes al perro y de qué manera se puede integrar este hábito en su rutina. Lo primero y más importante es utilizar utilizar un cepillo de dientes del tamaño adecuado para la boca del perro. En perros grandes o medianos se puede utilizar un cepillo de dientes humano de tamaño adulto; en perros pequeños, uno infantil; y en perros miniatura, lo más recomendable es un cepillo especial para mascotas disponible en clínicas veterinarias o tiendas especializadas. En cuanto a la pasta dental, debe ser específica para perros.

Según los veterinarios, las «sesiones de cepillado» deben ser breves, especialmente al inicio, y no superar los dos minutos. Los pasos a seguir son los siguientes:

Para acostumbrar al animal a la pasta dental, se puede colocar una pequeña cantidad en el dedo y dejar que la lama, de modo que asocie el sabor con algo positivo. Después, se introduce el cepillo de dientes humedeciéndolo ligeramente y añadiendo la pasta dental. Se empieza cepillando suavemente los dientes más accesibles, levantando el labio y trabajando primero los caninos. Es recomendable no comenzar por los incisivos frontales, ya que suelen ser más sensibles. A continuación, se pasa a los dientes posteriores. Para llegar a los molares, el cepillo debe deslizarse con cuidado hacia el interior de la boca. Primero se cepillan los dientes superiores y luego los inferiores, controlando siempre la reacción del perro y deteniendo la sesión si muestra incomodidad.

Además de cepillar los dientes del perro con regularidad para cuidar su boca, se puede complementar la higiene bucal con golosinas diseñadas para ayudar a la eliminación de placa y sarro durante la masticación.