El nombre de perro más común en España: a todo el mundo le encanta

Rover.com, el principal marketplace para el cuidado de mascotas a nivel mundial, ha dado a conocer una vez más el nombre de perro más común en España. El informe, que analiza millones de nombres de mascotas para identificar las tendencias destacadas en el país, revela que los españoles siguen siendo apostando por los nombres tradicionales para sus adorados compañeros de cuatro patas.

En este sentido, Luna ha consolidado su posición como el nombre de perro más popular en España, seguido de cerca por Coco, Nala y Kira. El informe enumera los 10 nombres de mascotas más populares en España en términos de volumen y también destaca los nombres que han experimentado un aumento significativo este año, siendo tendencia en el ranking del 2023. Entre estos nombres que son tendencia se encuentran Suko, Sansón, Merlí y Peka, que han ganado mucha popularidad.

Los nombres de perros más populares en España son los siguientes: Luna, Coco, Nala, Kira, Thor, Lola, Max, Simba, Bimba, Zeus. Por otro lado, los nombres de perro que son tendencia en 2023 son: Suko, Sansón, Merlí, Peka, Lion, Dido, Hodor, Puchy, Sweet, Domingo.

Nombres de perro que son tendencia en España

El éxito de la película de Barbie no solo ha encantado a los espectadores durante este verano, sino que también ha generado una auténtica. Alan, el fiel compañero de Ken en la gran pentilla, ha servido como inspiración para los dueños al elegir el nombre de sus mascotas, experimentando un crecimiento notable (+103%). Pero no es el único caso, ya que Ken también ha ganado terreno como nombre popular para perros (+53%). En contraste, Barbie no ha sido tan solicitado a la hora de nombrar a las mascotas, descendiendo en la lista (-111%).

Aunque es común encontrar perros con nombres inspirados en ídolos musicales de diversas generaciones, por primera vez, la lista de Rover.com presenta nombres como Aitana, Biza, Ferxxo, Lipa, Quevedo, Swift, Yatra e Índigo (hija de Eva Luna y Camilo).

Por otro lado, la tendencia foodie se refleja especialmente en un notable aumento del 178% en la popularidad de nombres como Queso, Torrija y Sherry, este último, un vino de Jerez que históricamente ha adoptado este nombre inglés. Les siguen otros nombres como Sopa (+78%), que es el nombre del perro de la cantante Aitana, Pincho (+68%) y Canela (+38%). Además, estos dos últimos ocupan los primeros puestos en la lista de los nombres más populares, siendo el primero y segundo lugar, respectivamente.

Consejos a tener en cuenta

Cuando estás seleccionando el nombre para tu perro, la principal recomendación es optar por palabras cortas, evitando aquellas compuestas por dos palabras. Es aconsejable elegir nombres de una sola sílaba y que contengan las letras «a» y «o», ya que estas son percibidas de manera más sencilla por los canes. Recuerda que si el nombre es demasiado largo, es probable que al perro le cueste aprenderlo.

A pesar de que nombres exóticos y llamativos pueden resultar atractivos, los nombres difíciles de pronunciar no son apropiados para los perros. Si te resulta complicado decir el nombre correctamente, es probable que otras personas también encuentren dificultades, lo que puede retrasar el tiempo que el animal necesita para reconocer su nombre cuando lo llaman.

Es importante considerar que el nombre que decidas para tu mascota debe ser apropiado para todas las etapas de su vida, incluyendo la adultez. Por lo tanto, nombres como «peque», aunque puedan ser adecuados durante la etapa de cachorro, es probable que no sean los más adecuados a medida que el animal crezca. Es mejor optar por un nombre que sea apropiado y perdure a lo largo de todas las etapas de la vida de tu mascota.