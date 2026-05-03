Europa confirma la norma y ya es obligatorio para los dueños de perros y gatos: la base de datos nacionales ya está en marcha y el microchip es obligatorio

Tras varios meses de negociaciones, el 25 de noviembre de 2025 el Parlamento Europeo y los Estados miembros del Consejo de la UE alcanzaron un acuerdo sobre un primer marco común del «Reglamento de bienestar y trazabilidad de perros y gatos en Europa». Este texto establece nuevas normas para regular la cría, la venta, el alojamiento, el cuidado y también la importación y exportación de animales de compañía en toda la Unión Europea. Posteriormente, el Parlamento Europeo dio su aprobación definitiva este martes 28 de abril.

«Hoy hemos dado un paso importante para ordenar el comercio de perros y gatos en la Unión Europea. Nuestro mensaje es claro: una mascota es un miembro de la familia, no un objeto o un juguete. Por fin vamos a tener normas más estrictas sobre la cría y la trazabilidad que nos ayudarán a plantar cara a quienes ven a los animales como una forma de obtener beneficios rápidos. Al mismo tiempo, garantizamos condiciones equitativas para los criadores honestos de la UE», apuntó Veronika Vrecionová (ECR, Chequia), que ha liderado la tramitación parlamentaria del expediente.

Nuevas normas en Europa para perros y gatos

La normativa introduce la obligación de identificar a todos los perros y gatos en Europa, incluidos los que pertenecen a particulares, mediante microchip y su registro en bases de datos nacionales interoperables.

Los criadores, vendedores y refugios dispondrán de un periodo de adaptación de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley (aún pendiente de fecha definitiva), mientras que los propietarios particulares tendrán plazos más amplios: 10 años para perros y 15 para gatos.

«El nuevo Reglamento, que ya fue acordado con el Consejo, obliga a identificar a todos los perros y gatos de la UE, incluidos los que son propiedad de particulares, con microchips y a registrarlos en bases de datos nacionales interoperables. Los vendedores, criadores y refugios tendrán cuatro años a partir de la entrada en vigor de la legislación para prepararse para las nuevas medidas, mientras que para los dueños de mascotas que no venden animales, estas disposiciones serán obligatorias después de 10 años en el caso de los perros y después de 15 para los gatos», detalla el Parlamento Europeo.

La iniciativa se enmarca en la regulación de un mercado en expansión constante, con un valor estimado de alrededor de 1.300 millones de euros anuales. De acuerdo con la Comisión Europea, aproximadamente el 60% de los propietarios adquiere su perro o gato a través de internet, un canal que ha facilitado el crecimiento del comercio, pero también ha aumentado los riesgos asociados a la cría y venta no controlada.Con éste nuevo marco normativo, la UE busca reforzar la trazabilidad de los animales de los perros y gatos y mejorar las condiciones en las que se crían, venden y trasladan.

Microchip obligatorio

El eje central de la nueva normativa en Europa es la trazabilidad de los perros y gatos, que deberán contar con microchip e inscribirse en bases de datos nacionales interoperables que permitan el intercambio de información entre países. Los criadores, vendedores y refugios dispondrán de un periodo de cuatro años desde la entrada en vigor del reglamento para adecuarse a las nuevas exigencias. En el caso de los propietarios particulares, el plazo será más amplio: 10 años para perros y hasta 15 años para gatos.

«El microchip es la herramienta más eficiente para asegurar la trazabilidad, descubrir redes ilegales y proteger a los consumidores», destacó la eurodiputada de Luxemburgo Tilly Metz.

Prácticas comerciales

El nuevo Reglamento prohíbe la cría entre animales y sus crías hasta el segundo grado de parentesco, así como entre ejemplares de la misma camada o que compartan un progenitor. También veta la cría de perros y gatos con rasgos físicos exagerados o extremos que puedan suponer riesgos para su salud o bienestar.

Las medidas incluyen además la prohibición de la mutilación de perros y gatos con fines de exhibición, espectáculos o competiciones. Del mismo modo, queda prohibido mantener a los animales atados a objetos de forma permanente, salvo cuando sea estrictamente necesario por motivos veterinarios. También se restringe el uso de collares de pinchos y de estrangulamiento que no cuenten con mecanismos de seguridad adecuados.

Países no pertenecientes a la Unión Europea

En relación con los animales procedentes de países no pertenecientes a la UE, la normativa busca cerrar vacíos legales que permitían su entrada como si fueran mascotas no comerciales para su posterior venta. Por ello, el reglamento amplía su alcance tanto a las importaciones comerciales como a los movimientos no comerciales.

En este contexto, los perros y gatos importados desde fuera de la Unión para su venta deberán llevar microchip antes de su entrada en territorio comunitario y ser registrados en una base de datos nacional. Este registro deberá realizarse al menos cinco días hábiles antes de la llegada del animal, salvo que ya figure en la base de datos de un país de la Unión Europea.