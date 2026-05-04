El festival la Sagra Suena llega en junio a la Plaza de Toros de Toledo: cartel, entradas y fechas

Cerveza La Sagra cumple 15 años y lo celebra con variedad de actos, servicios y festivales. En este caso, destaca el festival la Sagra Suena, en Toledo, como no podía ser de otra manera. Desde su nacimiento en 2011, la marca ha construido su identidad desde el territorio, creciendo de forma sostenida hasta consolidarse como un actor relevante dentro del sector cervecero español.

Es de destacar que la cervecera ha mantenido desde sus inicios un fuerte compromiso con su entorno, es decir, con Toledo, donde nace, como protagonista, entendiendo la importancia de su papel no solo como marca, sino como un actor activo dentro del territorio. Por esto ha colaborado con numerosas iniciativas impulsadas por instituciones locales como la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT) o la Real Fundación de Toledo (RFT) para promover la cultura, la gastronomía o el deporte en Toledo. Entre estos patrocinios destacan Las Jornadas de la Tapa, el Toledo Beer Festival o el patrocinio del CD Toledo. A ello se suma La Sagra Suena, el festival de música lanzado en 2023, que este año tiene lugar en la Plaza de Toros de Toledo el 27 de junio a partir de las 18 horas.

Festival la Sagra Suena de Toledo

La propia cervecera nos confirma que esta nueva edición se celebrará el sábado 27 de junio en la Plaza de Toros de Toledo, de 16:00h a 01:00h, reforzando el compromiso de la marca con la cultura local y la conexión con su público.

Arranca este año con un cartel fuerte con artistas destacados del panorama musical español. Por ejemplo, La Casa Azul, referente del indie pop, que regresa con sus himnos generacionales; también Ginebras, el cuarteto femenino que ha conquistado a la audiencia contemporánea y que presentará muy pronto su nuevo disco “Donde nada es para tanto”; junto con La Paloma, que hará vibrar al público con su rock enérgico; Les Castizos, el dúo que aporta el toque electrónico y de Latin Tech House con un DJ set que se ha convertido en uno de los más solicitados de la escena nacional; y BITA, DJ y productora toledana referente del panorama nacional, que ha pinchado en algunos de los festivales más importantes del país.

«Estos 15 años han sido un camino de aprendizaje constante, construyendo desde cero una marca con identidad propia en un sector muy competitivo. Siempre hemos tenido claro que queríamos hacerlo desde Toledo, con autenticidad y cercanía. Esta nueva imagen es el reflejo de todo lo que hemos vivido y, sobre todo, de hacia dónde queremos ir», señala Carlos García, fundador y CEO de Cerveza La Sagra. «Damos este paso con la ambición de seguir creciendo, de llegar a más gente y de convertirnos en una marca cada vez más relevante», concluye.

«Apostamos por artistas de primer nivel y por un espacio que nos permite ofrecer una experiencia más intensa, sin perder nuestra esencia: buena música, buen ambiente y, por supuesto, nuestra cerveza. Es una celebración de nuestras raíces y de nuestra tierra, y cada año somos más los que compartimos esta pasión», concluye.

Entradas y fechas de La Sagra Suena

Toda la información sobre el festival está disponible en la página web de SYS Producciones, donde también se pueden adquirir las primeras entradas a un precio especial de 20€ por tiempo limitado. Así que aprovecha esta oferta para poder ir a este concierto.

Hay distintos tramos y tipos de entradas, desde SYS Producciones mencionan que se trata de una cita imprescindible para disfrutar del inicio del verano en Toledo con miles de personas y un cartel que reunirá a algunos de los artistas más destacados del momento.

Una fiesta para celebrar la música

La Sagra Suena se ha convertido en un evento que une conciertos, cultura musical y experiencia festival en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.

La Plaza de Toros de Toledo se transformará de esta forma en un gran espacio de música en directo con escenario principal, sonido profesional, iluminación espectacular y zonas de restauración.

Información del evento

Evento: La Sagra Suena

Fecha: 27 de junio de 2026

Hora: desde las 18:00 h

Lugar: Plaza de Toros de Toledo

El evento está organizado con el apoyo de Cerveza La Sagra y contará con producción profesional, espacios para disfrutar del directo y un ambiente perfecto para vivir una jornada completa de música.

Otras actuaciones en la Plaza de Toros de Toledo

Además del festival La Sagra Suena, la plaza de toros tendrá otras actuaciones como las de junio con Viva Suecia, Rosario, mientras que, en julio, la programación incluirá nombres como Álex Ubago, Ana Torroja, Lia Kali, El Arrebato o Delaossa, además de una nueva edición de ‘Oro Viejo by DJ Nano’, que celebra su quinto aniversario en Toledo.

En septiembre, el cartel se completará con artistas como Sergio Dalma, Vanesa Martín, Fernando Costa o JC Reyes, junto a propuestas como el 41 aniversario de Luismi Family, el espectáculo de Aguilera y Meni o el concierto de Celtas Cortos, que pondrá el broche final al ciclo.