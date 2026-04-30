Detenido en Sevilla un joven sin carné tras una peligrosa persecución con nueve heridos, cuatro policías

Un conductor de 22 años fue detenido este miércoles por la noche en Sevilla tras darse a la fuga al detectar la presencia de la Policía Local y protagonizar una persecución por distintas calles de la zona sur de la ciudad. El joven circulaba sin permiso de conducción y su huida acabó con nueve heridos, entre ellos cuatro agentes.

El suceso se produjo en torno a las 21:00 horas, cuando el conductor del turismo emprendió la huida al percatarse de la presencia policial. La persecución se prolongó por distintas calles de la zona sur de la capital andaluza, donde el detenido condujo de forma temeraria hasta ser interceptado por los agentes.

Durante la fuga, el vehículo colisionó en dos ocasiones con turismos particulares. En esos choques resultaron heridas leves cinco personas que viajaban en los coches afectados. Las lesiones registradas no revisten gravedad, según la información facilitada, aunque la persecución también dejó heridos a cuatro agentes de la Policía Local de Sevilla. Uno de los vehículos policiales que participaba en el operativo sufrió una colisión durante el seguimiento del turismo fugado. Como consecuencia de ese accidente, los cuatro policías resultaron lesionados.

Entre los agentes afectados se encuentra un alumno que está realizando su periodo de formación. El balance final del suceso incluye, por tanto, cinco ocupantes de vehículos particulares heridos y cuatro policías locales lesionados, todos ellos de carácter leve.

El detenido, de 22 años, carecía de permiso de conducción. Tras la persecución y las colisiones registradas durante la huida, fue arrestado por la Policía Local de Sevilla y trasladado a dependencias policiales, donde permanece a la espera de ser puesto a disposición judicial.

El acompañante del conductor también está siendo investigado por su presunta participación en los hechos. Los agentes le han instruido diligencias como presunto cooperador necesario, una figura que se aplica cuando se investiga la posible colaboración de una persona en la comisión de los hechos atribuidos al principal implicado.

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado del suceso a través de Emergencias Sevilla, su canal oficial en la red social X. Según esa información, el incidente comenzó cuando el conductor detectó la presencia de la Policía Local y decidió darse a la fuga, lo que derivó en una persecución por la zona sur de la ciudad.

La actuación policial permitió finalmente detener al conductor del turismo. El caso queda ahora pendiente de su puesta a disposición judicial, mientras continúan las diligencias abiertas por la conducción sin permiso, la fuga, las colisiones con vehículos particulares y las lesiones leves causadas durante la persecución.