Dos niños suspendidos en el aire y cuatro heridos tras fallar una atracción en la Feria de Sevilla

Dos niños han quedado suspendidos en el aire este viernes, sobre las 20:30 horas, tras romperse una cuerda de la atracción Steel Maxx, conocida como el tirachinas, en la Calle del Infierno de la Feria de Sevilla. El fallo provocó la caída de la bola al suelo, momentos de pánico entre las familias y cuatro heridos leves, dos de ellos del público.

El incidente se produjo con la atracción en marcha, en la zona situada más allá de la calle Costillares, uno de los puntos más concurridos del Real por la presencia de familias y menores. La avería dejó a los dos niños atrapados en una posición lateral, sin posibilidad de abandonar la máquina por sus propios medios.

La situación generó una gran tensión entre los pequeños, sus familiares y las personas que se encontraban cerca de la atracción. Los menores pudieron ser evacuados poco después gracias a la intervención de varias personas presentes en el lugar y regresaron con sus familias tras el rescate.

Protección Civil ha confirmado que los evacuados presentaban heridas leves y fueron trasladados posteriormente a un centro sanitario. Además, otras dos personas que formaban parte del público también necesitaron atención médica después de ser golpeadas por una de las cuerdas de la atracción, según Emergencias. Tras el rescate, los Bomberos procedieron a precintar la atracción y acotaron la zona para evitar nuevos riesgos.

La Policía Local revisó la documentación de la instalación y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para aclarar en qué circunstancias se produjo la rotura de la cuerda. Las pesquisas ya han comenzado sobre una atracción clásica de la Calle del Infierno, por donde han pasado miles de personas desde el pasado fin de semana de preferia.