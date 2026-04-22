Pocos lo saben, pero la calle más famosa de la Feria de Abril de Sevilla se llama Calle del Infierno por este motivo

Si has estado alguna vez en la Feria de Abril de Sevilla, cuya edición 2026 se celebra precisamente esta semana, seguro que recuerdas ese momento en el que dejas atrás las casetas y, casi sin darte cuenta, entras en otra parte completamente distinta, que tiene más luces, más ruido, más gente, más movimiento y es entonces cuando te das cuenta que es ahí donde empieza la famosa Calle del Infierno.

El nombre llama la atención desde el primer momento, sobre todo si no lo conoces y es normal, ya que no parece tener mucho sentido que una de las zonas más divertidas de la feria, llena de niños, familias y atracciones, tenga un nombre así. Suena incluso un poco exagerado, pero basta con pasar unos minutos allí para empezar a entenderlo y sí tiene un porqué que una vez relacionas, entiendes al momento.

Por qué se llama Calle del Infierno

La conocida como Calle del Infierno es el lugar donde se concentran todas las atracciones de la Feria de Abril. Es, en la práctica, el gran parque de atracciones del recinto ferial, con más de 100 cacharritos, como se les llama popularmente en Sevilla.

En este espacio, que ocupa alrededor de 1.200.000 metros cuadrados, conviven desde clásicos como la noria, los coches de choque o el popular ratón vacilón, hasta atracciones más modernas, además de tómbolas, puestos de comida, heladerías, buñolerías o incluso espectáculos y circo.

A simple vista, todo parece pensado para el disfrute, especialmente de los más pequeños. De hecho, es habitual ver a familias enteras recorriendo la zona, con niños que pasan de una atracción a otra sin querer irse nunca. Pero entonces surge la pregunta: si es un lugar de ocio, casi un paraíso dentro de la feria, ¿por qué ese nombre?

La explicación es mucho más sencilla de lo que parece: el ruido. El volumen constante de la música, las sirenas, los altavoces de las atracciones, los gritos, las luces, forma un bullicio continuo que es lo que, con el paso del tiempo, acabó dando lugar al nombre de Calle del Infierno. Entonces, nada tiene que ver con el miedo, sino con la intensidad. Con esa sensación de estar rodeado de estímulos por todas partes, sin un sólo segundo de silencio.

Un ambiente único que no deja indiferente

Y es que, quien ha pasado por esta zona lo sabe ya que no es una calle cualquiera dentro de la feria. Es un espacio que se vive de otra manera, con otro ritmo, más rápido, más ruidoso, más caótico. Las luces de colores se superponen unas a otras, la música de cada atracción compite con la de la de al lado y los altavoces anuncian continuamente turnos, ofertas o simplemente intentan llamar la atención y da la sensación de que todo pasa a la vez, tal y como ocurre en realidad.

Y, aun así, es uno de los lugares más visitados. Porque forma parte de la experiencia completa de la Feria de Abril, ya que no todo es baile y casetas; también está ese momento de pasear por los cacharritos, comprar algodón de azúcar o terminar montándose en alguna de las atracciones.

Además, en los últimos años se han introducido cambios para hacer este espacio más accesible. Desde 2019, gracias a una iniciativa de la Asociación Asperger TEA Sevilla, se han establecido franjas horarias sin ruido, pensadas especialmente para personas con trastornos del espectro autista. Durante ese tiempo, las atracciones reducen al mínimo el sonido, permitiendo que más personas puedan disfrutar del recinto.

Un nombre que ya forma parte de la tradición

Con el paso del tiempo, el nombre de Calle del Infierno ha dejado de sorprender a los sevillanos. Se ha convertido en algo completamente asumido, casi en una seña de identidad más de la feria. De hecho, muchos visitantes lo buscan precisamente por eso, por la curiosidad que genera. Y cuando llegan, entienden rápidamente el porqué. En realidad, no hay un misterio oculto ni tiene una historia trágica detrás, tan sólo ruido, luces, movimiento y esa sensación de saturación que, en el contexto de la feria, termina siendo parte del encanto.

Otras curiosidades de la Feria de Abril que quizá no conocías

Ahora ya sabemos el porqué de ese nombre de calle del Infierno, pero hay otras curiosidades sobre la Feria que muchos que no son de Sevilla desconocen. Por ejemplo, que la Cena o Noche del pescaíto marca el inicio real de la feria. Le sigue la noche del alumbrado, y a partir de ahí es cuando comienza la Feria.

Por otro lado el tono del albero no es casual ya que ese color amarillento del suelo es una seña de identidad de la feria y se utiliza porque absorbe mejor el polvo y el barro, aunque aun así acaba en la ropa y los zapatos.

En cuanto a las casetas, no todas son públicas. De hecho, la mayoría son privadas y pertenecen a familias, peñas o asociaciones, algo que sorprende a muchos visitantes. Y por último, el rebujito no siempre fue la bebida estrella. Aunque ahora parece imprescindible, su popularidad se disparó hace relativamente pocos años y ha terminado desbancando a otras bebidas más tradicionales.