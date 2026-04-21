La Feria de Abril se abre a los turistas: la experiencia del hotel Hesperia de Sevilla para disfrutarla al completo

La Feria de Abril de Sevilla es una de las festividades más importantes del mundo. Muchos de los turistas que visitan la ciudad en primavera vienen buscando disfrutar de esta fiesta. Sin embargo, cuando cruzan el Puente de las Delicias, descubren que no pueden acceder a la gran mayoría de las casetas del recinto.

Esto se debe a que alrededor del 98% de ellas son de carácter privado, por lo que sólo se podría acceder a ellas si eres socio o con invitación. Pero este problema, que durante años ha caracterizado la experiencia en la Feria de todos estos visitantes de fuera de la ciudad y de sus alrededores, tiene ya una solución.

El hotel Hesperia Sevilla ofrece la posibilidad de vivir la experiencia completa de la Feria de Abril durante toda la semana en la caseta de la Hermandad del Rocío de la Macarena. Para ello, basta con ser cliente de la cadena. Su objetivo es acercar a sus huéspedes al ambiente local y, además, dar a conocer la historia de la ciudad a través de guías elaboradas por expertos locales y pases privados a lugares habitualmente fuera del alcance del turista.

El acceso a la caseta, que debe solicitarse en el hotel, es de 75 euros para adultos y 45 euros para niños. Esta tarifa únicamente cubre la entrada, por lo que las bebidas y comidas se abonan por separado. En cambio, el traslado hasta el recinto ferial es gratuito y está disponible de martes a sábado, en horario de 13:00 a 18:00 horas.

Alquiler de trajes de flamenca

Además, con el objetivo de que las clientas que lo deseen puedan vivir la feria de una forma más auténtica y asistir vestidas con traje de flamenca, el hotel ha habilitado junto al lobby una sala con un showroom de la firma sevillana de moda flamenca La Parrala. En este espacio es posible probarse los vestidos y complementos, así como alquilarlos o comprarlos, para lucir un total look acorde con el ambiente del recinto ferial.

Durante esta semana, también se podrá visitar en la planta baja del hotel la exposición sobre el alumbrado de la feria, donde se han reunido maquetas históricas del encendido, desde los años 70 hasta hoy, cedidas por el Ayuntamiento de Sevilla, y una muestra de mantones de Manila de la firma Juan Foronda.

Sevilla en su máxima expresión

El éxito de esta propuesta ya lo pudieron comprobar los clientes de la cadena disfrutando de otro gran reclamo de la ciudad como es su Semana Santa.

El pasado mes de marzo, los huéspedes vivieron en primera persona las procesiones desde un lugar privilegiado: un balcón privado en la Carrera Oficial, ubicado en la avenida de la Constitución, justo frente a la Catedral.

Ahora podrán vivir una experiencia similar con la Feria de Abril, que se prolongará hasta el próximo 26 de abril.