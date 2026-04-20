La Feria cambia la agenda de la Junta: se reúne este lunes para aprobar medidas que afectarán al 17-M

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha adelantado su reunión semanal, que normalmente se celebra los miércoles, a este lunes 20 de abril. En dicha sesión, entre otras decisiones, está previsto aprobar un decreto que establecerá medidas para facilitar la participación en las elecciones andaluzas del 17 de mayo tanto de los trabajadores por cuenta ajena como del personal que presta servicios en la Administración autonómica y sus agencias.

Según el orden del día, el cambio de fecha se debe a que el próximo miércoles es festivo local en Sevilla con motivo de la Feria de Abril.

Además de esta normativa vinculada a los comicios autonómicos del 17 de mayo, el Ejecutivo andaluz también tiene previsto dar luz verde a un proyecto de Decreto-ley que modifica el Decreto-ley 2/2023, de 11 de abril. Esta reforma está relacionada con medidas de emergencia y con la gestión, prevención y extinción de incendios forestales, así como con la autorización para crear la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía y otros ajustes organizativos en materia de emergencias.

También tiene previsto aprobar un proyecto de Decreto-ley «por el que se establece con carácter urgente la exención de la tasa a la pesca fresca regulada en la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía».

Asimismo, el Consejo de Gobierno que preside Juanma Moreno tomará conocimiento de varias cuestiones, como el proceso de escolarización del alumnado en las enseñanzas de régimen especial en Andalucía para el curso escolar 2026/2027, y también de la situación hidrológica de la comunidad autónoma, de la mano del habitual informe semanal que se elabora al respecto desde el ámbito de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

El Ejecutivo andaluz también prevé tomar conocimiento en su reunión de este lunes de la aprobación de la convocatoria para el ejercicio 2026, en régimen de concurrencia no competitiva, de las «ayudas a entidades del Tercer Sector que faciliten una solución habitacional a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables».

El Gobierno andaluz también tiene previsto, en su reunión de este lunes, aprobar la convocatoria correspondiente al ejercicio 2026. Esta se realizará en régimen de concurrencia no competitiva y está dirigida a las «ayudas a entidades del Tercer Sector que faciliten una solución habitacional a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucios de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables».

Y de las convocatorias de los incentivos para el programa ‘Espacios Productivos’ acogidos a la Orden de 13 de marzo de 2025 de la Consejería de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de «incentivos integrados de competitividad y energía para las cadenas de valor industrial, la minería sostenible y los espacios productivos en Andalucía».

Finalmente, el orden del día también contempla una propuesta de acuerdo por el que se amplía la plantilla presupuestaria del Patronato de la Alhambra y Generalife relativa a determinados puestos de personal laboral y funcionario, y otro por el que se «toma razón» de la Resolución, de 25 de febrero de 2026, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por la que se declara de emergencia la ejecución de las ‘Obras de reparación de daños en caminos forestales y vías pecuarias afectados por el tren de borrascas de 2026’ y la ejecución de los servicios asociados a la dirección facultativa de las obras.