El PP celebra que Montero comparezca en la comisión de la SEPI: «Es una muestra de nerviosismo desatado»

El PP ha valorado este viernes de forma positiva que la Junta Electoral Central (JEC) no haya paralizado la comparecencia de la secretaria general del PSOE andaluz y ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI, y ha aprovechado para afirmar que perciben «nerviosismo» en el PSOE por los casos de «corrupción» que, según dicen, les rodean.

Fuentes del PP en el Senado han señalado que Montero acudirá finalmente el lunes 20 de abril a las 11:00 horas «a pesar de su intento por escapar», criticando además que el PSOE impugnara de forma anticipada una citación que, según remarcan, aún no se había producido. En su opinión, se trata de una situación «sin precedentes» en democracia, al recurrir a la JEC por un hecho todavía no formalizado.

Para el Partido Popular, este episodio refleja «el nerviosismo desatado» tanto en La Moncloa como en la sede de Ferraz, en relación con las investigaciones que, según sostienen, afectan a la «corrupción que acorrala» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la propia María Jesús Montero.

Para el PP, resulta «ridículo» que el PSOE haya vuelto a recurrir una citación que ya estaba formalizada, y recuerdan además que los socialistas llamaron a comparecer a Alberto Núñez Feijóo en la comisión de la dana del Congreso, en una situación que, según subrayan, no era de su competencia, además de producirse en la última semana antes de las elecciones en Aragón.

En este contexto, el PP vuelve a reprochar al PSOE que intentara evitar que la persona que estuvo al frente de la SEPI desde 2018 hasta hace pocas semanas, María Jesús Montero, ofreciera explicaciones sobre lo que califican como «un pozo sin fondo para la corrupción y despilfarro en el que se ha convertido la SEPI».

«Celebramos que la rendición de cuentas y la búsqueda de la verdad sobre qué ha pasado con los rescates bajo sospechas y los contratos amañados, principios que rigen al PP en esta Comisión, haya prevalecido sobre los intereses electorales de Montero para intentar ocultar qué ha hecho con el dinero de los españoles», han añadido las fuentes.

Archivo de la denuncia

La Junta Electoral Central (JEC) ha archivado este jueves la denuncia presentada por el PSOE pidiendo la suspensión de la comparecencia de la secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la Junta, María Jesús Montero, anunciada para el próximo 20 de abril de 2026 en la comisión de investigación constituida en el Senado sobre la SEPI.

Según el acuerdo, la JEC asegura que «no le corresponde suspender la convocatoria de una Comisión de Investigación, ni entrar a valorar la oportunidad de su celebración. Todo ello sin perjuicio de que los actos sin valor de ley de las Cámaras parlamentarias puedan ser objeto de revisión por el Tribunal Constitucional de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional».

En este sentido, la JEC ha subrayado la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre «la neutralidad de las instituciones como principio básico del ordenamiento» frente al artículo 50.2 de la Loreg sobre la celebración de actos por poderes públicos desde la convocatoria electoral.

«Los procesos electorales no interrumpen el funcionamiento normal de los órganos constitucionales, que pueden continuar realizando las funciones que constitucionalmente tienen conferidas, de acuerdo con la normativa establecida en la materia», ha reseñado al mismo tiempo que ha destacado la «autonomía parlamentaria del Senado para reclamar comparecencias que estimen oportunas».

Pese a esta decisión, la Junta ha hecho un llamamiento «al ejercicio responsable de las funciones constitucionalmente atribuidas a los órganos parlamentarios durante el periodo electoral».