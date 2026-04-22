Herido grave un sevillano tras estallar el cuadro eléctrico donde escondía sus llaves antes de la Feria

Un joven sevillano ha resultado herido grave este martes en pleno centro de la capital tras explotar el cuadro eléctrico que manipulaba para esconder sus llaves antes de ir a la Feria. El suceso ocurrió a las 20:50 horas en la calle Abades, cuando el muchacho, que iba acompañado de otros jóvenes, introdujo las llaves en el registro y provocó un arco eléctrico que le causó lesiones en la cara.

El incidente se produjo en una zona muy transitada del casco histórico de Sevilla, a pocas horas de una nueva noche de Feria. Según la información facilitada, el joven pretendía ocultar allí las llaves para no tener que llevárselas al Real. Esa maniobra acabó de la peor manera cuando el registro eléctrico estalló al entrar en contacto con el objeto metálico, provocando una fuerte deflagración.

La explosión le causó heridas de gravedad en el rostro, lo que obligó a activar la atención de emergencia. El episodio ha sido uno de los sucesos más llamativos del balance del Martes de Feria, en una jornada en la que también se registraron incendios, detenciones y numerosas intervenciones policiales y de bomberos.

Además de este grave accidente, los Bomberos de Sevilla desarrollaron una intensa actividad a lo largo del día. Los efectivos inspeccionaron casi medio millar de casetas del recinto ferial y tuvieron que intervenir en dos incendios distintos, uno con origen en una freidora y otro en un poste. La jornada volvió a reflejar así la presión de trabajo que soportan los servicios de emergencia durante los días grandes de la Feria.

En el conjunto del martes se gestionaron 367 incidencias desde las 7:00 horas. Ese volumen da idea del nivel de actividad que generan miles de desplazamientos, concentraciones y celebraciones en la ciudad durante la semana festiva. A ello se suman los controles preventivos realizados por los agentes, que practicaron 159 pruebas de alcoholemia, con dos resultados positivos.

La Policía también practicó cinco detenciones durante esa primera gran jornada de Feria. Una de ellas se produjo por un robo con violencia en el entorno del Puente de las Delicias. Otra tuvo lugar por atentado a la autoridad después de que una persona agrediera a vigilantes de la Cruz Roja. Esas actuaciones se enmarcan dentro del dispositivo especial desplegado para tratar de garantizar la seguridad tanto en el recinto ferial como en las zonas de acceso y en otros puntos de la ciudad.

Por otro lado, los agentes denunciaron a cinco casetas por incumplimiento de horario y clausuraron dos de ellas. También intervinieron 70 ramos de flores, prendas falsificadas y almohadillas en la Plaza de Toros, en nuevas actuaciones contra la venta irregular y otras prácticas prohibidas.

Entre todos esos datos, el caso del joven herido en la calle Abades ha sobresalido por la gravedad de las lesiones y por lo insólito de la escena. Lo que comenzó como un intento de librarse de llevar unas llaves encima antes de entrar en la Feria acabó con una explosión y con un sevillano grave por la manipulación de un cuadro eléctrico en pleno centro de la ciudad.