Un menor extranjero apuñala a un hombre de 32 años en plena Feria de Sevilla

Un menor extranjero ha apuñalado a un hombre de 32 años en la madrugada de la primera noche de la Feria de Abril de Sevilla, en un grave incidente ocurrido en la calle del Infierno. La agresión, registrada sobre la 1:45 horas en la zona de aseos de uno de los puntos con mayor afluencia del recinto, ha dejado a la víctima herida en el cuello y en la espalda y se ha convertido en el episodio más grave del arranque de la fiesta.

El Ayuntamiento de Sevilla ha aportado nuevos detalles sobre este suceso, que ha alterado el inicio de la Feria de Abril 2026. La víctima es un vecino de Sevilla de 32 años que sufrió heridas por arma blanca en plena madrugada, en una zona especialmente concurrida por el elevado número de visitantes que acuden a la calle del Infierno durante la noche del alumbrado.

Tras la agresión, el herido fue atendido en el propio recinto por los servicios sanitarios y después trasladado a un centro hospitalario. Por el momento no han trascendido más datos sobre su estado de salud, aunque la gravedad de las lesiones sufridas sitúa este apuñalamiento como el suceso más serio de cuantos se han producido hasta ahora en el arranque de la Feria.

El presunto autor de los hechos es un menor de edad sin antecedentes, que permanece bajo custodia en dependencias policiales. Las diligencias por lesiones siguen abiertas en la Inspección de Guardia de la Policía Local, sin que hasta ahora se haya producido el traslado del caso a la Policía Nacional.

De forma paralela, se están tramitando también las actuaciones correspondientes con la Fiscalía de Menores y con la embajada del detenido. Ese extremo refuerza la condición de extranjero del menor arrestado, aunque por ahora no han trascendido más datos sobre su nacionalidad. La investigación sigue abierta y debe aclarar con precisión cómo se produjo la agresión y cuál fue la secuencia exacta de los hechos en la zona de aseos de la calle del Infierno.

Junto al menor arrestado se encontraban otros tres menores de 14, 16 y 17 años, todos ellos ya identificados por los agentes. También han sido localizadas varias jóvenes que presenciaron lo ocurrido. Según ha detallado el Ayuntamiento, todos los implicados residen en un municipio de la provincia de Sevilla.

En el operativo participaron agentes de distintos distritos de la ciudad, en concreto de Nervión, Sur, Este y Cerro-Amate. Esa movilización permitió localizar y detener con rapidez al presunto agresor después de un ataque que ha encendido las alarmas en una de las noches más multitudinarias del calendario festivo sevillano.

La calle del Infierno cuenta cada año con un dispositivo específico de seguridad por la gran concentración de público, especialmente en la primera noche de Feria. Pese a ello, la edición de 2026 ha comenzado con un apuñalamiento que deja un detenido, varios testigos identificados y un herido hospitalizado.