Así es la portada de la Feria de Sevilla 2026: qué representa, cuántas bombillas tiene y más

Queda apenas una semana para que arranque una nueva edición de la Feria de Abril de Sevilla, pero lo cierto es que incluso días antes de que empiece, ya hay un punto concreto que concentra todas las miradas y que no es otro que la portada. Da igual si es de día o de noche, y de como decimos, de si todavía faltan días para el famoso alumbrao o si el Real está vacío. Estos días, la gente ya se acerca y le hace fotos, aunque ¿sabes quién es el responsable este año? o ¿cuántas bombillas tiene?.

Para este 2026, el diseño de la Portada de la Feria de Abril no se queda sólo en lo estético, sino que tiene detrás una historia concreta, una intención bastante clara de mirar al pasado, y además, vuelve a ser de las que llaman la atención desde lejos. Por tamaño, por forma y también por ese equilibrio que han buscado entre lo clásico y lo reconocible. No es una de esas estructuras que pasan desapercibidas, precisamente así que justo antes de que se ilumine te ofrecemos a continuación:

A quién se dedica la portada de la Feria de Sevilla 2026

Para este 2026 la portada de la Feria de Abril ha sido diseñada por el arquitecto italiano afincado en Sevilla, Davide Gambini, con un homenaje a un momento histórico muy concreto: el matrimonio entre Carlos V e Isabel de Portugal, que se celebró en Sevilla en 1526. De este modo, en una parte de la portada aparecen referencias claras al cenador de Carlos V en los jardines del Real Alcázar, que se construyó precisamente para conmemorar esa unión.

Pero no sólo eso, al mismo tiempo, el diseño de la portada también bebe del Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929. Y aquí ya se entiende mejor el conjunto ya que no no sólo una mirada al siglo XVI, sino también a uno de los momentos en los que Sevilla se abrió al mundo de una forma muy evidente. Al final, lo que han buscado es unir esas dos ideas. Por un lado, la historia. Por otro, esa imagen de ciudad abierta, de punto de encuentro. Y por último, el Ayuntamiento de Sevilla informa que la portada tendrá también un guiño especial a Cayetana Fitz-James Stuart por el 100º aniversario de su nacimiento, así como una mención a los 50 años del grupo Los Cantores de Híspalis.

Cuántas bombillas tiene la portada de la Feria de Sevilla 2026

La portada de 2026 supera las 28.000 bombillas LED. Dicho así, puede sonar a dato técnico sin más, pero en realidad es lo que marca completamente la experiencia cuando cae la noche. De este modo, cuando llegue el momento del alumbrao en la medianoche del 20 de abril seremos conscientes de lo impresionante que resulta un año más, el trabajo realizado.

Cuánto mide la portada de la Feria de Sevilla

La portada de 2026 alcanza los 50 metros de ancho y los 40 metros de altura, con una profundidad de unos 5,7 metros. La construcción se apoya en más de 30.000 metros de tubo y cerca de 4.000 metros cuadrados de panelado. Es decir, no es un decorado ligero, sino una obra bastante compleja, aunque luego sea temporal.

De hecho, el montaje empieza mucho antes de lo que mucha gente imagina. Este año 2026 arrancó el 16 de enero, con la colocación del primer tubo, y a partir de ahí se ha prolongado durante meses hasta que queda lista justo antes de la Feria. sólo detalle que también influye es que cuenta con cinco accesos. Esto no es solo una cuestión estética. Ayuda bastante a que la entrada al recinto sea más fluida, sobre todo en los días en los que hay más gente.

Dónde está la contraportada de la Feria de Sevilla

Ahora ya tenemos los datos centrales de la Portada de la Feria de Abril de Sevilla 2026, pero no nos podemos olvidar de la contraportada ya que no suele mencionarse. Y es que la mayoría de visitantes se queda con la imagen principal, la que aparece en todas las fotos. Pero la Feria no tiene una sola entrada. En el extremo opuesto del Real está esa contraportada, que si bien no tiene un diseño concreto o de hecho, no cuenta con una estructura como la de la portada, es el acceso más importante para quienes van saliendo del Real.

Se sitúa en la zona más cercana a la calle del Infierno, y su papel es bastante práctico. Sirve para repartir mejor el flujo de personas y evitar que todo se concentre en el mismo punto, además es la zona en la que muchos encuentran taxi para volver a su casa u hotel. Podemos decir en definitiva, que la contraportada no tiene la misma presencia, ni la misma monumentalidad, aunque forma parte del conjunto ya que como el resto del recinto, está iluminada, sigue la estética general, y es sí o sí, el lugar por el que todos acaban pasando para salir de la Feria.