La Feria de Abril de Sevilla empieza en breve y aunque pensemos que lo hace el día del alumbrado, o el lunes del pescaíto, lo cierto es que podemos decir que de alguna manera ya ha comenzado, dado que es ahora cuando se nota cómo el barrio de Los Remedios va cambiando poco a poco, con los montajes que arrancaron ya en en enero y en esa sensación de que la ciudad entera está esperando uno de sus grandes eventos anuales. Pero ¿cuáles son todas las fechas y novedades de este año?. Toda la información la tienes ahora, con esta Guía de la Feria de Sevilla 2026: fechas, casetas, plano, cartel de toros, fuegos artificiales…

Este año la Feria de Sevilla viene además con cambios que se van a notar, sobre todo dentro del recinto. La ampliación de la calle Pepe Luis Vázquez, por ejemplo, no es un detalle menor. Va a permitir una nueva salida peatonal hacia Juan Pablo II y eso, en los días fuertes, puede marcar la diferencia. También hay mejoras en iluminación y algunos elementos nuevos que se van a ver nada más entrar. Pero al final, por encima de todo eso, la Feria sigue siendo lo que es: seis días en los que Sevilla funciona de otra manera, con sus horarios, sus costumbres y ese ambiente que no se parece a nada y del que os desvelamos ahora todos los detalles.

Cuándo es la Feria de Sevilla 2026

La Feria de Sevilla 2026 se celebra del martes 21 al domingo 26 de abril, aunque es lunes 20 de abril cuando de alguna manera todo arranca. Primero con la Noche del pescaíto, luego con alumbrado, ya que a medianoche se enciende la portada y es entonces cuando comienza la Feria.

Cuándo termina la Feria de Abril de Sevilla 2026

La fecha ya la hemos dado, pero está bien recordarla. El domingo 26 de abril se produce el final de la Feria y lo hace, a media noche, con los fuegos artificiales.

Todas las casetas de la Feria de Abril de Sevilla 2026

En cuanto a las casetas, este año hay varios cambios. Primero de todo tenemos que hablar de números, ya que serán 1.250 las casetas presentes, destacando además el modo en el que se han organizado. La ampliación de la calle Pepe Luis Vázquez ha obligado a mover piezas ya que se gana una nueva conexión hacia Juan Pablo II, pero eso ha tenido consecuencias dentro.

Una de las más llamativas es la desaparición de la Casa de Jaén, que ocupaba tres módulos en Pascual Márquez. Ese espacio se ha dividido y ahora son tres casetas nuevas. No es que haya menos Feria, pero sí cambia el mapa.

En total se han adjudicado doce nuevas casetas, muchas a gente que llevaba décadas esperando. Más de 30 años en algunos casos. También se suman cuatro nuevas en la zona ampliada de Pepe Luis Vázquez.

Otro detalle que no es menor: la caseta de Fiestas Mayores desaparece este año de su ubicación habitual para dejar sitio al Distrito Macarena. Es una solución provisional hasta 2027, cuando está prevista una ampliación mayor. Luego está el que tengamos que recordar lo de siempre, y es que la mayoría de casetas son privadas, pero eso no significa que no puedas disfrutar la Feria ya que tienes las casetas públicas que ahora te listamos:

Costillares, 22-26: Distrito Nervión – San Pablo – Santa Justa

Antonio Bienvenida, 97-101: Distrito Casco Antiguo

Pascual Márquez, 153-157: Distrito Triana – Los Remedios

Pascual Márquez, 215-219: Distrito Este – Cerro – Amate

Pascual Márquez, 85-89: Distrito Macarena – Macarena Norte

Ignacio Sánchez Mejías, 61-65: Distrito Sur – Bellavista – La Palmera

Costillares, 13-17: Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla

Pascual Márquez, 225-229: Caseta “Sevilla”

Pascual Márquez, 66: PP de Sevilla

Pascual Márquez, 9: La Pecera

Pascual Márquez, 81: CCOO Sevilla

Antonio Bienvenida, 13: UGT

Curro Romero, 25: USO

Manolo Vázquez, 31: La Marimorena

En cuanto a horarios, no hay demasiada sorpresa. Abren sobre las 12:00 y se alargan hasta las tres o tres y media.

Plano de la Feria de Sevilla 2026

Para saber moverse bien por la Feria de Sevilla se hace esencial tener bien el plano de este año y que ahora te dejamos tal y como publica y comparte para su descarga el portal de Turismo de Sevilla.org :

Como sabemos, El Real está en Los Remedios, junto al Guadalquivir, y ocupa más de 450.000 metros cuadrados así que el plano ayuda bastante. Todo está organizado en una especie de cuadrícula con calles que repiten nombres una y otra vez, Pascual Márquez, Juan Belmonte, Joselito… y si no sabes dónde estás, te puedes perder fácil de modo que es importante tenerlo.

Cartel de toros de la Feria de Sevilla 2026

La feria de abril de Sevilla es también la feria de toros, pero debemos tener en cuenta que la temporada en la Maestranza no arranca con la Feria, empezó el pasado 5 de abril, Domingo de Resurrección con Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda en el cartel.

Y luego, en los días previos aparecen nombres como Pepe Moral, Lama de Góngora o Álvaro Lorenzo, y ya a partir del 14 de abril la actividad es prácticamente diaria. El 16 es uno de los días marcados, con Morante, Juan Ortega y Víctor Hernández.

Cuando llega la Feria, los carteles suben de nivel. El 17 coinciden Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado. El 21 están Manzanares, Talavante y Daniel Luque. El 23 vuelve Roca Rey junto a Manzanares. Y el 24 es otro de los días fuertes con Juan Ortega, Pablo Aguado y Daniel Luque.

El cierre taurino será el 26 de abril con Manuel Escribano, Pepe Moral y Román. Además, Canal Sur retransmite varios festejos clave los días 17, 18, 20, 24, 25 y 26, todos a las 18:30.

Cuándo es el ‘Pescaíto’ de la Feria de Sevilla

El ‘Pescaíto’ es el lunes 20 de abril y como ya se sabe, es la cena con la que arranca todo dentro de las casetas, con entre otros, muchos pescado frito, a la espera de que lleguen las 00:00 horas cuando se produce el esperado alumbrado de la portada.

Cuándo son los fuegos artificiales de la Feria de Sevilla

Los fuegos son el domingo 26 a medianoche. Se lanzan junto al Guadalquivir y no duran demasiado, pero es el cierre total de la feria.

Cuál es el mejor día para ir a la Feria de Sevilla

Y para acabar saber cuál es el mejor día para ir a la Feria de Abril de Sevilla y muchos creen que es el miércoles 22, que es festivo en Sevilla, ya que hay más gente y por ello, más ambiente, pero lo cierto es que todo puede llegar a estar demasiado saturado y si quieres disfrutar de una feria más tranquila no es la mejor idea. De igual forma, el viernes y el sábado también son intensos, sobre todo por la noche, con más gente de fuera.

Si prefieres algo más llevadero, el martes o el jueves funcionan mejor. Se puede pasear, ver caballos, entrar en casetas sin tanto agobio. Y el domingo es otra cosa. No es el más animado, pero tiene algo especial, sobre todo cuando llega el final y los fuegos artificiales.