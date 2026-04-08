Mejores apartamentos, hoteles y AirBnb para hospedarse en Sevilla por la Feria de Abril 2026

La Feria de Abril 2026 se celebrará en Sevilla desde el martes 21 hasta el domingo 26 de abril. Durante esta semana el Real, situado en la zona de los Remedios, será el epicentro de la ciudad e incluso de España. Durante estos días se celebrará uno de los actos más importantes del año en la capital andaluza y miles de devotos de esta tradición vestirán las casetas que se habilitarán para la ocasión. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los hoteles y apartamentos para la Feria de Abril 2026.

Sevilla ya huele a Feria de Abril. Del martes 21 al domingo 26 de abril se celebrará esta popular fiesta en el espacio conocido como el Real de la Feria de Abril de Sevilla, que está situado en el barrio de los Remedios, y es donde se ubicarán más de 1.000 casetas que podrán ser visitadas por los sevillanos y turistas que quieran participar en una de las fiestas más importantes y con más historias de la ciudad.

La Feria de Abril 2026 se dará por inaugurada en la noche del lunes 20 de abril con la tradicional cena del pescaíto y acto seguido, a la medianoche, se encenderá el alumbrado, que será el punto de inicio de una semana de fiesta en Sevilla, que vivirá su día festivo el miércoles 22 de abril. Durante esta semana pasarán los carruajes, los caballos, los vestidos de flamenca, correrán ríos de tinto y se comerá mucho jamón en la capital de Andalucía.

Los hoteles en Sevilla para la Feria de Abril

Si quieres visitar la Feria de Abril en este 2026, debes saber que coger un hotel será un acto homérico por la cercanía de la Semana Santa y por la final de la Copa del Rey que se disputa en la ciudad entre Atlético y Real Sociedad el sábado 18 de abril. Esto hará que más de 50.000 aficionados de estos clubes visiten Sevilla durante los días previos a la Feria de Abril. Los precios se dispararon durante la Semana Santa y todo indica que seguirán así durante esta Feria de Abril 2026.

En lo que respecta a los hoteles, estos pueden ser los más indicados si quieres visitar unos días la Feria de Abril 2026:

Hotel Eurostars Torre Sevilla.

Hotel Alfonso XIII.

Flamenco B&B.

Futurotel Sevilla.

Rental Sevilla Robledo.

Hotel Monte Carmelo.

Hotel Monte Triana.

Hotel Zenit Sevilla.

Hotel Abanico Casa Palacio.

Zaida Boutique Hotel.

Eurostars Guadalquivir.

Hotel Catalonia Hispalis

Hotel Catalonia Santa Justa.

Hotel Pasarela.

Hotel Sevilla Center.

Hotel Giralda Center.

Exe Sevilla Macarena.

Además de un gran número de hoteles, que estarán muy demandados durante esta semana, también puede ser recomendable la opción de los apartamentos para grupos mayores. Una buena opción también será buscar los más cercanos a la zona del Real, que está situado en el barrio de los Remedios. Estos pueden representar una buena opción:

Casa Triana 1888 Suites by Época.

Real de Sevilla Flats-Arenal.

ByPillow Residence Abril.

Luxury Apartamento Triana.

Joy Plaza de Armas.

Un patio en Santa Cruz.

Apartamento Triana Holydays.

Casa Pureza.

Sofia Luxury Apartment.

Veoapartment El Cano 14.

En caso de no encontrar un hotel que se adapte a tus requisitos económicos, y dar con uno de los apartamentos que puedes encontrar en aplicaciones de internet, también puedes ir a la plataforma Airbnb, en la que muchos sevillanos alquilarán habitaciones para que puedas pasar unos días en ella. Aquí hay que tener cierta precaución para evitar las estafas de algunos tretas que aprovechan estas fiestas para hacer el agosto. Más que una habitación en cuestión, desde aquí pedimos máxima precaución y alquilarás en la zona de los Remedios, Triana o El Arenal, que son las más cercanas a la Feria de Abril 2026.