Kiko Rivera revela el importante motivo por el que no asistió a la Feria de Abril

Kiko Rivera ha explicado que está «saliendo de la zona de confort» para «preparar algo que va a ser mundial». El hijo de Isabel Pantoja quiere estar lejos de los escándalos que protagonizó en el pasado dentro de la crónica social. Su objetivo es convertirse en un músico importante y no tener nada que ver con las polémicas que salpican a su madre. En los últimos tiempos la cantante está en el centro de la noticia debido a sus problemas de salud, unos problemas que le han obligado a tomar decisiones vitales sobre sus conciertos. Hay que recordar que Isabel ha regresado a los escenarios para celebrar sus 50 años en el mundo de la música.

Kiko Rivera ha tenido una buena maestra y ahora está centrado en su trayectoria artística. A pesar de que ha ganado mucho dinero en los platós de Telecinco, el hermano de Isa Pantoja ahora reniega de su pasado en la crónica rosa. Insiste en que es cantante y DJ, por eso prefiere no dar declaraciones sobre su vida privada. Ha pensado que lo mejor para él es apartarse del foco, por eso no ha estado en la última edición de la Feria de Abril, un evento que ha contado con los rostros más deseados de la prensa del corazón. Kiko ha explicado que no ha tenido tiempo de acudir porque está trabajando en un nuevo proyecto.

«Mientras todo el mundo está pasándoselo bien en la Feria de Sevilla yo estoy haciendo tema que os va a explotar la puta cabeza», ha escrito en sus redes sociales. La última canción del sobrino de Agustín Pantoja se llama ‘Malibú’ y lo cierto es que ha tenido bastante repercusión. No obstante, sus enemigos siguen cuestionando su talento y aseguran que recibe tan buenas críticas porque hay mucha gente que quiere agradar a Isabel.

Kiko Rivera se aparta de los escándalos

El marido de Irene Rosales ha dado varias entrevistas asegurando que no tiene ningún tipo de relación con su familia. A Isabel Pantoja le dejó de hablar hace tiempo, después de acusarla de tener un comportamiento irregular con la herencia de Paquirri. Insiste en que se siente profundamente traicionado con su madre, por eso ha decidido tomar distancia. También quiere estar lejos de su hermana Isa, quien atraviesa un momento muy estable y feliz al lado de Asraf Beno, de hecho ya se ha comprado su primera casa.

La única persona que continuaba en contacto con Kiko Rivera es Anabel Pantoja, pero la creadora de contenido ha pensado que lo más óptimo es ser prudente. Anabel ha querido a Kiko como si fuera su hermano, por eso en su momento no entendió que el DJ le diera la espalda, le bloqueara en las redes sociales y se negase a mantener una conversación con ella.

Los problemas de salud de Kiko Rivera

Anabel Pantoja ha estado preocupada por los problemas de salud de Kiko Rivera. Hay que recordar que le dio un ictus y a partir de ese instante ha ido cruzando anomalías médicas que han preocupado bastante a Isabel Pantoja. De hecho la cantante le intentó visitar en el hospital, pero Irene Rosales considero que lo mejor era cancelar esta reunión. Lo último que se sabe sobre el estado de Kiko es bueno. El músico asegura que la situación está controlada y que gracias a esto puede continuar con su trayectoria musical.

«Estoy bastante mejor, con problemas de rodilla, pero que no me impide realizar mis compromisos. Así que estupendamente bien», ha comentado al respecto.

¿Cómo le ha afectado la detención de Antonio Tejado?

En agosto de 2023 se produjo un robo en casa de María del Monte que ha terminado con Antonio Tejado entre rejas. Al entorno le ha costado mucho romper su silencio, pero poco a poco va saliendo a la luz como se encuentra la madre y el hermano de Antonio. Este último siempre se ha llevado muy bien con Kiko Rivera, así que no era de extrañar que la prensa se pusiera en contacto con el músico para conocer su opinión al respecto.

«Qué quieres que te diga, es algo tan sumamente fuerte que no sé ni que decirte. Cuando me enteré me quedé impactado y no solo por él, sino porque yo también conozco a la familia entera. Siempre me he llevado muy bien con todos y uno no sabe ni en qué pensar, ni qué decir. Te pilla fuera de juego y no sabes que es correcto hacer. No me ha pasado nunca nada así y no sé cómo reaccionar en un caso así de fuerte», respondió cuando le preguntaron por el sobrino de María del Monte.

Sin embargo, Kiko prefiere no entrar en detalles y por esa razón tampoco está dispuesto a hablar sobre Isabel Pantoja. «Estoy centrado al cien por cien en mi carrera musical, creo que lo estoy demostrando día a día y la verdad es que no tengo ni idea de nada porque tampoco tengo tiempo. Es decir, tengo tanto que escribir que componer, que hacer, que no pierdo el tiempo en esas cosas. Y cuando tengo un poco de tiempo estoy viendo una película con mis hijas o de paseo».