Isa Pantoja y Asraf Beno dan un paso importante en su relación

En las últimas horas se está hablando mucho de Isa Pantoja a raíz de unas declaraciones que ha dado sobre su pasado junto a Julián Muñoz. La colaboradora reconoce que mantuvo una conversación con su madre porque el expolítico le quiso dar sus apellidos y ella estaba encantada. Admite que disfrutaban de una relación estupenda hasta el sonado caso Malaya. Isa ha pedido a sus compañeros comprensión. Les ha recordado que, pese a no tener buena sintonía con Isabel Pantoja, sigue siendo su hija y esto le impide ser objetiva. Por esa razón considera que la tonadillera acabó en la cárcel por culpa de Julián Muñoz.

Isa Pantoja ha desvelado que sufrió mucho cuando su progenitora se quedó privada de libertad. En aquella época era tan solo una niña, pero lo peor vino después, cuando comenzó las clases en la universidad. Recordemos que la tertuliana está estudiando Derecho. Según ha contado, uno de sus profesores explicó lo que era el blanqueo de capital y seguidamente sus compañeros se giraron y la miraron de forma inquisitiva. Admite que este episodio fue muy bochornoso, pero quiere dejar claro que nadie dio el nombre de su madre.

«Yo he estudiado el tema, pero no he querido estudiarlo. En su momento, en la universidad, me pusieron el ejemplo de blanqueo de capitales y todo el mundo se giró para mirarme. No dijeron el nombre de mi madre, por supuesto. Fue en la clase de Derecho Penal. No se giró toda la clase, pero se giraron. Lo tengo superado, saqué muy buena nota, matrícula de honor y sin tener que estudiar ese tema», ha comentado al respecto.

Isa Pantoja y Asraf Beno dan un paso más

Isa Pantoja y Asraf Beno están atravesando uno de los mejores momentos de su relación. Acaban de dar un paso definitivo: Se han comprado una casa juntos. Recordemos que el pasado verano se dieron el ‘sí, quiero’ en una boda que tuvo como padrino a Jorge Javier Vázquez. La colaboradora invitó a su madre, pero esta no disfruta de un buen vínculo con Asraf, así que declinó la propuesta. Una vez más, isa volvió a verse sola y recurrió al presentador de Telecinco.

La influencer siempre ha contado con el apoyo de Jorge Javier Vázquez, quien considera que su historia de amor con Asraf Beno es completamente legítima. Todos los que están cerca de la pareja insisten en que los primeros años fueron complejos, pero todo esto forma parte del pasado y prueba de ello es que no dejan de avanzar. Isa ha explicado en su cuenta de Instagram qué decisión ha tomado junto a su marido.

«Oficialmente os podemos decir que hemos cumplido otro sueño juntos. YA TENEMOS CASA. Y no sabéis la ilusión que tenemos. Todavía nos faltan cosas para poder hacer vida allí, pero poco a poco iremos haciendo todo para tenerlo listo antes de verano», ha escrito. Es un paso que demuestra los sólido que es el amor que siente el uno por el otro. Tanto es así que no descartan ampliar la familia, aunque habrá que esperar un tiempo para confirmar la noticia del nuevo bebé.

Asraf Beno mejora su reputación en Telecinco

Hubo un tiempo en el que Asraf Beno no tenía buena fama dentro de Telecinco. Conoció a Isa Pantoja en ‘Gran Hermano VIP’, empezó una relación con ella y fueron muchos los que le acusaron de estar motivado por intereses mediáticos. Es cierto que la pareja ha aprovechado este vínculo para generar mucho contenido en los medios. Participaron juntos en ‘La casa fuerte’ y después Asraf ha estado en ‘Supervivientes’ y en ‘GH Dúo’. Isa no quería que su marido concursase en este último programa y ahora entendemos la intención que tenía el modelo cuando aceptó la propuesta de Mediaset.

Asraf Beno e Isa Pantoja se fijaron un objetivo: ahorrar el máximo dinero posible para poder comprarse su propia casa. Los enamorados han estado viviendo de alquiler en Cádiz, donde han formado una bonita familia junto al hijo que Isa tiene con Alberto Isla. Este último fue un rostro muy conocido dentro de la pequeña pantalla, pero en la actualidad tiene una vida completamente distinta. Alberto también viajó a Honduras para formar parte de ‘Supervivientes’ y dio varias entrevistas en ‘Sálvame Deluxe’.

Asraf ha conseguido que Isa se aleje de las polémicas que protagonizó en el pasado. Era muy común verla enfrentarse a Alberto en los platós, de hecho estuvieron un tiempo discutiendo por la custodia del menor. Por aquel entonces la joven Pantoja no tenía tanta experiencia y cometió algunos fallos que fueron muy criticados. Por ejemplo, el día que empezó su juicio contra Alberto contrató seguridad privada y su actitud no fue propia de una colaboradora que acababa de empezar. Le acusaron de creerse una estrella, igual que su madre. No obstante, en la actualidad es el miembro más querido de su familia.