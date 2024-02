Isa Pantoja, impactada tras las dolorosas confesiones de Asraf en ‘GH DÚO 2’: «A mí no me lo había contado»

Se mantuvo alejada del foco televisivo durante las primeras semanas de GH DÚO 2, pero ahora ha regresado para defender a su marido firmemente. Isa Pantoja acudió la pasada noche de 11 de febrero al debate del reality como defensora de Asraf Beno.

Durante el programa, la audiencia y la propia hija de Isabel Pantoja tuvo la oportunidad de ver cómo iba la trayectoria de Beno en el concurso. Fue entonces cuando se emitieron unas duras confesiones del concursante respecto a sus primeros años de vida.

Asraf: «Fui dos veces al cine antes de los 18. Como no podía ir y quería entrar, me colaba para poder ver una película» #GHDúoDBT5 pic.twitter.com/dYxJOnvUGK — Gran Hermano (@ghoficial) February 11, 2024

Asraf Beno no tuvo la infancia más idílica del mundo, y así lo dijo en el confesionario de GH DÚO 2. «Hay cosas de mi infancia y eso que ni Isa sabe. No iba al cine, ni a comer a restaurantes, no tenía la ropa que todo el mundo… Creo que Isa no sabía eso», comenzó explicando.

Recordar una de las etapas más difíciles y tristes de su vida ha removido por completo al marido de Isa Pantoja, quien terminó llorando al hablar del tema. «Fui dos veces al cine antes de los 18, y no es algo de lo que esté orgulloso, pero como no podía ir lo que hacía era esperar con algún amigo a que saliesen por la puerta de emergencia y me colaba y entonces podía ver una peli. No está bien, pero es mi vida. Las carencias que he tenido han sido materiales», declaró.

Una serie de recuerdos y confesiones que dejaron al plató completamente conmocionado. Por ello, y como no podía ser de otra manera debido al lazo que la une al concursante, Ion Aramendi le dio la palabra a la hija de la tonadillera.

Asraf, sobre el hijo de Isa: «He aprendido muchas cosas de él. Una persona que no es de tu sangre la puedes amar muchísimo. La familia la formas tú con las personas que quieres» #GHDúoDBT5 pic.twitter.com/hlHcxAoWkT — Gran Hermano (@ghoficial) February 11, 2024

Isa Pantoja reacciona al pasado de Asraf Beno

La influencer se ha mostrado muy orgullosa de la entereza y fuerza que ha tenido su marido para revelar aspectos tan personales de su infancia. Eso sí, ha sorprendido a todos al admitir que es cierto que ni ella sabía algunas carencias que había vivido.

«Sí que sabía algunas carencias, pero no sabía específicamente cuáles. Me encantan estos formatos como Supervivientes o GH DÚO, porque en la vida cuando tienes muchas cosas y nos va bien gracias a Dios, no te planteas esas dificultades o traumas del pasado. Vas con una mochila y cuando te ponen lejos de tu familia es cuando te abres y ves todo lo que ha pasado», explicó.

«En estos programas ellos cuentan cosas que antes no han sabido contar o no han tenido necesidad. Me encanta por eso», agregó. Asimismo, ha afirmado que le parece genial que se haya sincerado de esa manera. «Me parece bien que lo cuente porque la oportunidad de estar ahí hace que te replantees muchas cosas y te acuerdes de cosas más tristes. Y que lo comparta con la gente me parece genial», comentó.

«Y que llore, al final son sus emociones, y no veo que se esté victimizando. Creo que está actuando bien, que suelte las emociones y que le dé igual lo que opine la gente», aclara firmemente. «También al principio, cuando se interesaban por la vida de Asraf, le preguntaban que si Isabel Pantoja, Omar Montes… Pero en un reality están para conocerte a ti, y esa es la parte que quiere contar de su vida para que lo conozcan a él. Siempre estoy orgullosa de él», sentenció.