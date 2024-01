‘GH DÚO 2’: Asraf Beno y Manuel González viven un tenso cara a cara en directo

Las emociones siguen más fuertes que nunca en GH DÚO 2. El popular reality de Mediaset España regresó la pasada noche del martes 30 de enero y lo hizo de la mano de una gala que no dejó indiferente a nadie. Una noche donde el público pudo conocer el nombre de uno de los concursantes salvados de la nominación y ver un tenso cara a cara entre Manuel y Asraf.

Durante los últimos días, el gaditano no ha ocultado su poco agrado hacia el marido de Isa Pantoja, tachándolo de no «mojarse» y estar siempre callado. De hecho, no ha tenido reparos en admitir que no sufriría si Beno fuese el expulsado de la semana. Una serie de actitudes que al exsuperviviente no le están sentando nada bien.

Manuel: «Asraf ya ha estado en unos cuántos de realities. Asraf no es tonto» #GHDúoMaxiMartes pic.twitter.com/mBtWDIcvwc — Gran Hermano (@ghoficial) January 30, 2024

Debido a ello, el equipo del programa ha vuelto a abrir la sala de la verdad para que los concursantes, ambos nominados, encontrasen la solución a sus diferencias. Sin embargo, el objetivo del reality no se ha cumplido de la forma deseada. Pues, Manuel González y Asraf Beno continuaron defendiendo sus respectivos puntos de vista.

«Hay comportamientos y actitudes suyas que no son compatibles con las mías», comenzó el gaditano. «No te he hecho nada desde el principio, me dices cosas que me pueden doler», respondió el marido de Isa Pantoja. Pero, Manuel no se cortó en ningún momento y le dijo lo que pensaba sin ningún tipo de filtros.

«Pásame los apuntes, que lo tienes todo preparado», señaló al ver la actitud de su compañero de concurso. «Estás acostumbrado a que te digan las cosas buenas y las malas no», le echó en cara. «No soy perfecto, pero tú dices las cosas con malicia», le respondió Beno. Asimismo, este último no dudó en recriminarle su malicia al sospechar de su posible paternidad, algo que comentó a los pocos días de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra.

Asraf, sobre Manuel: «Lo tiene todo muy cuadrado, muy calculado. Sabe lo que decir y hacer. Repite cada vez que habla que siempre dice la verdad» #GHDúoMaxiMartes pic.twitter.com/ktV6sSRP3I — Gran Hermano (@ghoficial) January 30, 2024

Al respecto, Manuel le dijo que era demasiada «casualidad» que estuviera apunto de saber si sería padre o no con Isa Pantoja y, desafortunadamente, tuviera que quedarse con la duda al entrar a GH DÚO 2. Pero, a Asraf no le hizo gracia que dudaran de su palabra. «Al menos te digo las cosas a la cara», respondió el ex participante de La isla de las tentaciones.

Ante ello, su compañero le hizo saber que no era si lo decía a la cara o no, sino la maldad que llevaban sus palabras. Un fuerte intercambio de opiniones donde no llegaron a ningún acuerdo. Debido a ello, el presentador, Ion Aramendi, se vio obligado a intervenir y poner final a la discusión.