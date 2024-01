Isa Pantoja habla claro de su posible embarazo: «A partir de ahora todos los meses van a ser un poco así»

Asraf Beno vive desde hace días en la duda de si será padre en los próximos meses, una noticia que ha sido una de las más comentadas desde el estreno de GH DÚO. Tras muchos días de rumores, Isa Pantoja ha querido hablar claro y explicar si está embarazada a los espectadores de Telecinco.

Era el pasado domingo cuando le preguntaban al ex modelo abiertamente si pensaba que su mujer estaba embarazada, contestando que no lo tenía claro, pero que había una importante posibilidad de que así fuera. «Estoy en duda, a mí me encantan los niños. Esta semana ella salía de dudas, a mí me gustaría que fuese una niña», decía a Ion Aramendi.

Eso hizo que todas las alarmas se disparasen y se esperaba que Isa diese la noticia en la portada de alguna de las revistas del corazón, pero no ha sido así. La hija de Isabel Pantoja ha preferido aclararlo todo en Vamos a ver, el programa en el que colabora cada semana.

Joaquín Prat conectó este martes con ella y lo hizo sin rodeos. Nada más verla en pantalla le preguntó lo que toda España quería saber: «¿Estás embarazada?». Aunque con algunas dudas al principio, cortó los rumores: «No, no lo estoy».

El motivo para estas dudas era que había tenido un retraso en el periodo, pero está todo claro: «Sí, es verdad que se me ha retrasado, pero creo que también es por los nervios de todo esto, de que Asraf está en GH DÚO y puede ser un poco por eso. A veces la mente juega malas pasadas».

Quiso dejar claro a los espectadores que no sería capaz de darle esa noticia estando dentro del concurso, por lo que hubiera esperado a que saliera de la casa de Guadalix para hacerlo en persona. Lo que no hay duda es que en caso de ocurrir, el programa organizaría una reunión entre el matrimonio para poder vivir en directo el momentazo.

Que la feliz noticia de un embarazo de Isa Pantoja no haya llegado ahora, no quiere decir que no ocurra en el futuro, ya que la pareja está manos a la obra para ser papás. «A partir de ahora todos los meses van a ser un poco así porque hemos que queremos tener un niño y estamos ahí…», ha confesado.

La pareja ha esperado a oficializar su matrimonio, tras dos años de muchos problemas para celebrar su boda por culpa de las restricciones de la pandemia, y fue el pasado mes de octubre cuando se convirtieron en marido y mujer. Ahora buscan culminar su proyecto teniendo un hijo juntos, ya que Isa es madre de Albertito, hijo que tuvo fruto de su relación con Alberto Isla.