Anabel Pantoja: su reacción ante el posible embarazo de Isa Pantoja

GH DÚO ha estrenado su edición dominincal con un programa plagado de historias tras los primeros días de convivencia en la casa, aunque hay una protagonista de la que se habla mucho y que no está en la casa. Isa Pantoja es el centro de los rumores por un posible embarazado, algo que Asraf se ha encargado de alimentar y que Anabel Pantoja, su defensora, ha intentado frenar.

«Si se confirma lo que ha dicho Asraf mañana podría haber titulares», arrancaba Ion Aramendi el programa con este bombazo, adelantando que el modelo había hablado de una posible paternidad. La ‘culpable’ de sacar esta información fue Ana María Aldón, que ejercía de entrevistadora con el yerno de Isabel Pantoja

«Yo quiero saber una cosa, yo he visto una cigüeña revoloteando y para mí no viene, sé que te encantaría ser padre», le decía la gaditana a su compañero. «No lo sé, yo estoy en duda, este mes un poco dudoso», contestaba ante las sorpresa. «Te juro por mi madre que tengo dudas, no lo sé tampoco», insistía.

En una conexión con la casa, Ion ha bromeado con la posibilidad de tener que darle la enhorabuena al concursante, algo que ha pillado al marido de Isa muy despistado. «Tengo dudas, claro. Sí, es verdad», decía lanzado la posibilidad de que su mujer pueda estar embarazada de solo unas pocas semanas.

Aunque no le ha podido confirmar nada todavía, el presentador de GH DÚO ha querido rebajar los nervios: «Quiero transmitirte tranquilidad, lo hemos consultado para ver si podíamos enterarnos y poder quitarte la duda. Vive la experiencia, sigue con la ilusión dentro de la casa y ya veremos lo que pasa».

La pelota en ese momento caía en Anabel Pantoja, que es la defensora y tenía que intentar arreglar esta confusión, teniendo que guardar lo que parece una exclusiva casi cantada de su prima. «No tengo ni idea. Es un tema que lo convertimos aquí en divertido, pero comentar que si tiene una falta o no, no sé si a Isa le puede hacer gracia… Sería una bonita noticia si siguiera adelante, imagínate si al final no», decía.

«No tenemos noticias, yo estoy igual que está Asraf, a la espera», ha insistido después de que el tema volviese a salir durante la noche.