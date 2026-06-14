Lo que llega a Madrid no es normal y la AEMET activa la alerta amarilla: faltan horas

La AEMET activa la alerta amarilla, faltan horas para lo que llega a Madrid y no es nada normal. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden acabar convirtiéndose en algo realmente sorprendente. En unos días en los que quizás nadie hubiera imaginado una situación de este tipo. Lo que puede pasar en breve, supera todas las expectativas posibles. Con un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando unos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Es hora de conocer en primera persona lo que nos estará esperando y la manera de afrontarlo de una forma que es indispensable.

Las alertas en esta época del año pueden acabar de convertirse en una auténtica pesadilla. Tocará empezar a ver llegar este cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo clave. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos espera en un verano que apenas puede estar empezando, pero ya apunta maneras. La AEMET no duda en activar una alerta naranja que deberemos empezar a tener en consideración.

Faltan horas para esta alerta amarilla

La alerta amarilla nos indica que deberemos tener una cierta precaución ante lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a algunas situaciones que hasta el momento no sabíamos que podrían llegar a estas alturas del año. Sin duda alguna, lo que nos espera es algo para lo que no estamos del todo preparados.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo la que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a esta situación del todo inesperada que podría convertirse en la antesala de algo más y que acabará marcando una diferencia importante.

Estaremos a merced de un cambio de ciclo que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Una novedad plena que puede acabar siendo la que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días en los que todo puede ser posible.

Esta alerta que puede acabar marcando estas próximas jornadas que quizás hasta ahora no sabíamos que fueran tan destacadas. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta y puede acabar siendo esencial.

Madrid se prepara para un episodio anómalo que activa las alertas de la AEMET

El corazón de España vivirá en estas próximas horas una anomalía que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. De tal forma que tendremos que empezar a pensar en estos cambios que hasta el momento nadie hubiera imaginado y que pueden ser claves.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos nubosos aumentando la nubosidad de evolución al final de la mañana. Chubascos dispersos acompañados de tormentas que comenzarán en la Sierra a mediodía y se extenderán durante la tarde a otras zonas de la Comunidad. Las tormentas pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo. Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos en las mínimas. Vientos flojos variables con rachas muy fuertes acompañando a las tormentas». Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y posible granizo».

Las altas temperaturas pueden acabar siendo protagonistas en gran parte del territorio, tal y como nos explican estos expertos: «Con el debilitamiento del anticiclón y la llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera, se espera una jornada inestable en el interior de la Península, mientras que en los litorales y en los archipiélagos continuará el tiempo estable. Se esperan algunas nubes bajas matinales en el litoral atlántico andaluz, Ceuta y Melilla. A partir del mediodía se desarrollará abundante nubosidad de evolución en amplias zonas del interior, de Galicia y del sur. Se esperan chubascos y tormentas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de posible granizo, en las mesetas, la cordillera Cantábrica, el oeste de Galicia, Extremadura, los sistemas Central e Ibérico, la cordillera Subbética y los Pirineos más orientales. En el este, el extremo sur y Baleares, habrá cielos despejados o alguna nube alta. En Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte y despejados en el sur. Son posibles las brumas matinales en los litorales cantábrico y gallego. Se espera algo de calima en los cielos del sur peninsular. Las temperaturas máximas subirán en el arco mediterráneo y Baleares, mientras que en el resto bajarán. Se podrán superar los 35 grados en los valles del Tajo y del Guadiana y los 36-38 grados en el valle del Ebro. Las mínimas bajarán en el suroeste y subirán en el resto, de forma notable (más de 6 grados) en el alto Ebro. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles del Tajo y del Guadiana y los litorales mediterráneos. En Canarias, se esperan descensos ligeros de las temperaturas».