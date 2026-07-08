Ya estamos casi a la mitad de la semana y hoy miércoles 8 de julio, con el calor apretando y Madrid funcionando ya al ritmo típico del verano con algo menos tráfico, sigue siendo importante saber dónde podemos repostar sin tener que gastar demasiado. El de hoy, no deja de ser un día laborable para muchos, pero con el añadido de quienes aprovechan estos días entre semana para hacer trayectos a segundas residencias, visitas familiares fuera de la capital o simplemente para moverse con el coche a horas más frescas. Así que si hoy te toca repostar, merece la pena pararse un momento antes de arrancar y consultar cuál es el precio de la gasolina hoy 8 de julio y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid, porque las diferencias de precio entre unas estaciones y otras pueden suponer un ahorro nada desdeñable a estas alturas de mes.

Seguimos con el descuento temporal en los carburantes que sustituyó a la antigua rebaja del IVA: 15 céntimos por litro este mes de julio, que bajarán a 10 en agosto y a 5 en septiembre. A esto se suma que el precio del crudo continúa muy pendiente de cómo evolucione la tensión en Oriente Medio, lo que mantiene los precios en una calma relativa pero sin descartar movimientos en cualquier momento. Con estos datos sobre la mesa, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica vuelve a ser la referencia más fiable para saber dónde repostar más barato hoy.

Precio de la gasolina hoy 8 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos del Geoportal de gasolineras, estas son las gasolineras para repostar hoy miércoles en Madrid.

Gasolina 95

E.S. El Álamo, S.L. . El Álamo. Ctra. Local M-404, km 3,640. Precio: 1,339 €/l .

. El Álamo. Ctra. Local M-404, km 3,640. Precio: . Galp . Navalcarnero. Avenida Constitución, 170. Precio: 1,349 €/l .

. Navalcarnero. Avenida Constitución, 170. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1,385 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1,387 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1,389 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1,389 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1,389 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1,389 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1,389 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 6. Precio: 1,389 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1,389 €/l .

. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1,389 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,395 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,399 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,399 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,399 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. CC Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,399 €/l .

. Fuenlabrada. CC Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,399 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 110. Precio: 1,399 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 110. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,399 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,399 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,459 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,549 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,569 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,569 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1,599 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1,599 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1,609 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. CC Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,609 €/l .

. Fuenlabrada. CC Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1,609 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,609 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1,617 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1,619 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Shell . Madrid. Carretera de Valencia, km 14,800. Precio: 1,619 €/l .

. Madrid. Carretera de Valencia, km 14,800. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,619 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina Calle Ávila. Precio: 1,629 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina Calle Ávila. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1,629 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1,639 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1,639 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1,639 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Galp . Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 1,639 €/l .

. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,639 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Carrefour . Alcobendas. Carretera A-1, km 14,500. Precio: 1,649 €/l .

. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,500. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1,649 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1,649 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: . Shell Atalayuela 365. Madrid. Calle Guadalcanal, 36. Precio: 1,649 €/l.

Diésel

Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,369 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1,379 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,379 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1,379 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1,389 €/l .

. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1,390 €/l .

. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,399 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,399 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,399 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida Portugal (izquierda), 80. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Avenida Portugal (izquierda), 80. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,399 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . T9 . Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1,399 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1,399 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1,399 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: . Plenergy . Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: 1,399 €/l .

. Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: . Ballenoil . Algete. Calle Pelaya, 1. Precio: 1,404 €/l .

. Algete. Calle Pelaya, 1. Precio: . Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,405 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. CC Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,409 €/l.

Con los listados, de gasolina y diésel, ahora ya sabes dónde puedes encontrar las gasolineras más baratas para llenar el depósito este miércoles 8 de julio a primera hora, pero sabiendo cómo están los precios, y cómo han subido, aunque sea ligeramente, es importante ir haciendo consultas progresivas, y para ello, nosotros mismos podemos entrar en cualquier momento en el Geoportal de gasolineras que no sólo ofrece los resultados en forma de lista sino también en formato de mapa interactivo como el que vemos a continuación a modo de ejemplo. De este modo, y en un día de verano en el que muchos combinan teletrabajo con desplazamientos puntuales, tener a mano dónde está la gasolinera más barata cerca de tu ruta habitual es una ventaja que se nota en el bolsillo a fin de mes.