Óscar López adjudica los reconocimientos médicos de su ministerio a Quirón tras exigir la dimisión de Ayuso por contratarlos

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, encabezado por el líder del PSOE de Madrid, Óscar López, ha adjudicado los reconocimientos médicos de su cartera a Quirón Prevención. Todo ello después de pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por contratar a la empresa con la que colaboró su novio, Alberto González Amador.

La Junta de Contratación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública licitó un contrato para el «servicio de reconocimientos médicos periódicos al personal» de la cartera que dirige Óscar López. Se trata, concretamente, de los «exámenes de salud preventivo-laborales específicos y tratamientos de rehabilitación con servicio de fisioterapia».

Concretamente, se trata del lote 1 de esa licitación, referido a los empleados públicos del ministerio en el municipio de Madrid. El presupuesto base de licitación era de 158.800 euros, aunque finalmente se adjudicó a Quirón Prevención tras ofrecer una oferta de 70.651 euros.

Los reconocimientos médicos podrán ser:

Iniciales. Estarán destinados a los empleados públicos de nueva incorporación o cuando se produzca una variación sustancial en las condiciones de trabajo. Periódicos. Con una periodicidad anual. Tras la reincorporación laboral. Cuando esta se produzca después de bajas prolongadas o recurrentes por motivos de salud. Por alteraciones sobrevenidas de la salud del empleado público o cuando exista sospecha de que dichas alteraciones puedan estar relacionadas con la actividad laboral.

Para realizarlo, el ministerio entregará a la empresa sanitaria los datos de los empleados. Desde entonces, Quirón tendrá 10 días para iniciar las citaciones de los trabajadores y, desde que se les cite, no pasarán más de cinco días hasta que se les realicen los reconocimientos médicos.

En todo caso, el ministerio de López obliga al adjudicatario, en este caso, Quirón, a entregar a «los gabinetes médicos del Ministerio, con carácter previo al inicio de los reconocimientos médicos, los recipientes estériles correspondientes para la recogida de muestras biológicas (orina y heces)».

Críticas de Óscar López

Óscar López señaló a mediados de junio a la presidenta de la Comunidad de Madrid por haber contratado a Quirón Prevención, empresa que mantuvo una relación comercial con el novio de Ayuso.

El político socialista acusó a la líder del PP de Madrid de «derivar» dinero público a la empresa sanitaria para que «financie su vida padre». Ahora, sin embargo, el líder del PSOE en la autonomía ha contratado para su ministerio a la misma empresa.

La portavoz de los socialistas en la Asamblea, Mar Espinar, también insistió en un pleno extraordinario en que la presidenta «se está forrando a través de Quirón». La política del PSOE llegó a asegurar que Ayuso y su novio tenían un «matrimonio de conveniencia perfecto» con el que se «pega la vida padre» y acusó a González Amador de tener «negocios turbios» con Quirón.

Más tarde, Óscar López incluso afeó que la empresa sanitaria fuera «el mayor adjudicatario» de la comunidad, aunque luego se limitó a decir, sin entrar en más detalles, que a Quirón «le ha ido muy bien con Ayuso». «La empresa Quirón de repente empieza a cobrar lo que pide desde que la señora Ayuso es presidenta», aseguró el ministro para la Transformación Digital.

Todo ello a pesar de que Alberto González Amador documentó ante la juez Inmaculada Iglesias sus ingresos en Quirón Prevención con «total transparencia» y en detalle, dando más información de la que le solicitaban para defender su inocencia. Además, negó que formara una sociedad instrumental para su ocultación que evitara la tributación ante Hacienda.

Hace unos días, aparecieron micrófonos ocultos en las oficinas en las que prestan servicios el novio de Ayuso y su equipo. En concreto, se detectaron dos dispositivos en un falso techo de un despacho y una grabadora en la sala de reuniones de la compañía. Los hechos han sido denunciados ante la Policía, que ha remitido la investigación a la Brigada de Policía Judicial.