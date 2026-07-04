Óscar López, ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, ha atacado a Alberto Núñez Feijóo después de que el líder del PP asegurase que la Ley de Nietos, con la que más de 2 millones de personas podrían obtener la nacionalidad española, es «ingeniería electoral». «Vuelven a las teorías conspiranoicas», ha ironizado el también líder del PSOE de la Comunidad de Madrid.

El dirigente socialista ha manifestado que «no es la primera vez» que los populares han generado «dudas» sobre el sistema electoral durante una visita al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real). «Alimentó dudas sobre el voto por correo en otras elecciones», ha replicado el titular de Transformación Digital.

A ojos de López, la intención de Feijóo es justificar una derrota en las urnas antes de que se produzca: «Lo que está haciendo es ponerse la venda antes de la herida». «¿Está hablando ya de su próxima derrota electoral?», se ha interrogado sarcásticamente el ministro.

En esa misma línea, el candidato a las primarias para liderar el PSOE de la Comunidad de Madrid ha asegurado que es «intolerable» que el PP «esté deslegitimando el Estado de Derecho, el sistema electoral español y la democracia española».

Óscar López ha afeado al PP que haya hecho «campañas contra la inmigración», lo que ha descrito como «campañas xenófobas», así como «contra el aborto y contra las mujeres». «Ahora contra la regularización», ha incidido, para criticar que intente «desacreditar el sistema electoral español».

En su lugar, el titular de Transformación Digital ha defendido que el proceso en nuestro país es «uno de los más firmes del mundo». «Todo eso lo está haciendo el PP es propio de un partido de ultraderecha, no del PP», ha reprochado. En opinión de López, «Feijóo va a pasar a la historia» por «no ser presidente por no haber querido» y por «haber sido el que blanqueó la ultraderecha en este país».

El Ejecutivo ha cifrado en 2,6 millones las solicitudes de nacionalización por esta vía, después de concluir el plazo el pasado octubre. De aquí, más de medio millón de peticiones ya han sido autorizadas, con los consiguientes efectos electorales. Por ejemplo, en las pasadas elecciones andaluzas, votaron ya descendientes de emigrantes españoles que han sido nacionalizados en los últimos años como españoles con la llamada Ley de nietos. Esa misma estrategia fue utilizada por Chávez en el referéndum de 2004, convocado para decidir sobre su permanencia en la jefatura del Estado.

Defensa de la directora de la Guardia Civil

Óscar López ha defendido a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, imputada por sus vínculos con las cloacas del PSOE, la operación para intentar obstaculizar las causas judiciales contra el entorno del presidente.

El líder del PSOE madrileño ha asegurado que «lo que dañó a la institución de la Guardia Civil fue la operación Kitchen». «Se utilizaron herramientas del Estado para perseguir a rivales políticos y destruir pruebas», ha apostillado.

A ojos del ministro, «Mercedes González es una extraordinaria directora de la Guardia Civil, tiene todo el respaldo del Gobierno, todo el apoyo del Gobierno». «Hoy hay un Gobierno limpio y hoy el Gobierno no tiene montadas operaciones de Estado como había antes», ha reflexionado.