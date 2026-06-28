Óscar López repite el mantra de Sánchez: «Gobernaremos hasta 2027 y más allá»

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha advertido «a todos aquellos que intentan presionar al PSOE» que «este partido, su militancia, ha decidido seguir gobernando, no solo hasta 2027, sino más allá». López ha hecho suyo el mantra que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva días repitiendo, tanto en el Congreso de los Diputados como ante el Comité Federal del PSOE: no habrá elecciones hasta 2027 y su voluntad es seguir en el Gobierno.

El ministro López, que ha clausurado el Congreso de Juventudes Socialistas de Madrid este mediodía, ha repasado lo que considera «logros» del Gobierno de Sánchez, como la revalorización de las pensiones, que ha asegurado que no hubiera sido posible sin el PSOE, o el aumento del SMI, o la mejora de la vida de las personas migrantes. Sin mencionar expresamente el proceso de regularización masiva que está en marcha y a punto de concluir, López ha subrayado que «estamos mejorando para que tengan derechos».

Por todo ello, según ha dicho López, «hubo mucha gente que intentó evitar que el PSOE gobernara». El ministro ha precisado que «a partir de 2014 y especialmente a partir de 2018», la derecha intentó por todos los medios que gobernase la izquierda, porque, a su juicio, «querían que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy». López ha concluido que los que intentaron evitar la llegada del PSOE de Sánchez al Gobierno entonces «son los mismos que ahora quieren que se vaya el PSOE del Gobierno».

El ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, que aspira a batirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las próximas elecciones municipales y autonómicas, que se celebrarán en 2027, ha pedido ayuda a su público y a la militancia del PSOE de Madrid, porque «No hay causa más justa y más noble que provocar el cambio en esta Comunidad» en la que, según ha dicho, se han sucedido los gobiernos «que han ido degenerando de Esperanza Aguirre a Ayuso».

El líder del PSOE de Madrid ha rematado sus ataques al PP madrileño diciendo que «nunca nadie ha hecho más negocio con la Comunidad de Madrid que Esperanza Aguirre o Isabel Díaz Ayuso».

Por último, Óscar López ha obsequiado a los asistentes al acto de clausura del Congreso de las Juventudes Socialistas Madrileñas atribuyéndoles el «éxito» de haber «parado el ‘Ayusazo’ en las tasas universitarias», con sus protestas y su actitud combativa.