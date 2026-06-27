El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido «elecciones o una cuestión de confianza» en el Comité Federal del PSOE y el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, le ha replicado, sin dar nombres propios, que «es mucho es más cómodo defender lo que defiende la derecha». Así se han expresado ambos a puerta cerrada y frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mayor órgano entre congresos del partido.

La cita la ha inaugurado el líder socialista restando importancia a la corrupción y reduciéndola a «dificultades y errores» para asegurar que va a seguir gobernando «hasta 2027 y mucho más allá». Además, ha limitado la corrupción en el PSOE a «personas concretas» y ha asegurado que van «a limpiar lo que haya que limpiar».

Tras el secretario general socialista, han tomado la palabra 33 militantes socialistas, miembros del Comité Federal. Los primeoros han sido Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, y Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.

La intervención del barón más crítico con la dirección socialista comenzó con máxima dureza: «¿De verdad nada de autocrítica, de verdad no ha pasado nada?». Page recordó que habían «perdido las cuatro elecciones autonómicas» y que en algunas de ellas con «el peor de los resultados» en lo que habían sido feudos históricos.

El presidente de Castilla-La Mancha puso sobre la mesa como solución a la crisis que vive el partido dos alternativas: «O elecciones generales o cuestión de confianza».

Por su parte, Adrián Barbón ha sido mucho más moderado en sus posturas y solamente se ha limitado a pedir al ministro de Hacienda, Arcadi España, que se presenten Presupuestos Generales del Estado. Además, ha solicitado unas elecciones a doble vuelta para escoger al presidente del Gobierno y el de las comunidades autónomas, así como a los alcaldes. Todo ello ante la «crisis de representacion» que están viviendo.

Duras réplicas contra Page

Las respuestas a Page no se hicieron esperar. Aunque sin citar nombres propios, el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública fue duro en su turno de intervención y dijo que era «mucha es más cómodo defender lo que defiende la derecha» e ir a «tertulias» de ese espectro político para «criticar a los compañeros». «Te da más salidas laborales», subrayó López.

Por otro lado, el también secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid arremetió «contra los jueces prevaricadores», tal y como había venido haciendo de forma habitual también en sus intervenciones públicas.

Por su parte, María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y líder de los socialistas de Andalucía, también se unió a López en sus críticas veladas a Page. La candidata del partido a los comicios andaluces dijo que «nadie debería colaborar en una maniobra contra el PSOE».

Por otro lado, Montero también quiso defender al PSOE ante la cascada de causas judiciales que afronta personas que han sido miembros destacados de la formación. Concretamente, aludió implícitamente a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ex secretarios de Organización del partido: «Esas personas ya no representan al PSOE».

El ministro de Transportes, Óscar Puente, había solicitado el último turno de palabra en el Comité Federal antes de que hablasen, como cierre del órgano, Sánchez y la secretaria de Organización, Rebeca Torró.

Esto era algo «insólito», según fuentes socialistas presentes en este órgano, ya que, habitualmente, en este tipo de citas tanto a nivel nacional como autonómico, no toman la palabra los miembros de la Ejecutiva, sino que son el resto de miembros del Comité los que toman parte para expresar su opinión.

El ex alcalde de Valladolid ha decidido pedir su turno de palabra después de que la última en participar fuese la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, crítica con el sanchismo y cercana a la posición de Page. Todo ello a pesar de que el reparto de la palabra ya se había cerrado. Finalmente, ha decidido retirar su turno de palabra y Puente no lo ha utilizado para replicar a los críticos.