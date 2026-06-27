Page tira de ironía para retratar a Sánchez: «Si lo estamos haciendo tan bien no hay que tener miedo a las urnas»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido explicaciones e información sobre todos los casos de corrupción que afectan al PSOE y ha pedido que se levante un muro «infranqueable» frente a la corrupción. Para empezar, ha pedido que su partido se querelle contra «aquella gente que habla en nombre del PSOE y está dando un espectáculo de tramas sucias y cutres que realmente me preocupan». Ha sido la única voz discordante que se ha escuchado en la sede socialista antes de la intervención de su secretario general, Pedro Sánchez.

El líder del PSOE de Castilla-La Mancha ha recordado que hace un año ya pidió adelanto electoral o que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza. Y ha añadido que «tenemos que anteponer los intereses del país a los propios y desde luego los del PSOE de mañana a los de cualquier dirigente», porque en su opinión «El PSOE está muy por encima de cualquier dirigente», según ha asegurado, sin mencionar a Pedro Sánchez.

Page ha advertido, a su llegada a la sede socialista de la calle Ferraz, que espera que le den información sobre lo que está pasando, porque «si en algún sitio tiene que haber información, es aquí».

Con respecto al ‘caso Plus Ultra’, por el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Emiliano García Page ha señalado que «me duele muchísimo todo lo que está pasando en relación a Zapatero, porque realmente espero que se pueda confirmar que no es cierto todo lo que estábamos viendo en los medios de comunicación, porque de serlo es un socavón inmenso en la autoestima de una organización».