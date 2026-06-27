Sánchez reduce la corrupción que le asedia a «dificultades» que no le impedirán gobernar «hasta 2027 y mucho más allá»

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reducido la corrupción que asedia a su entorno familiar y político a «dificultades y errores» que no le impedirán gobernar «hasta 2027 y mucho más allá». Así se ha manifestado el secretario general socialista este sábado en el Comité Federal del partido, el órgano más importante entre congresos de la formación.

El dirigente socialista ha asegurado que el Gobierno socialista «está sentando muy bien a España» pese a «todas las dificultades y los errores» que hayan «podido cometer». El líder socialista se ha expresado en unos términos muy similares a los que utilizó en el Congreso este miércoles.

El presidente ha vuelto a separar los casos de corrupción que se investigan en su entorno político y personal. Por un lado, ha tratado de aislar las investigaciones contra el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero; su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, de la sentencia de 24 años de prisión contra Ábalos, de 19 años contra su ayudante, Koldo García, y de 4 años y medio contra el empresario Víctor de Aldama, quien finalmente no entrará en prisión por haber colaborado con la Justicia.

Sánchez ha situado en esa misma dimensión el caso mascarillas junto a las cloacas del PSOE, es decir, las presuntas acciones ilícitas destinadas a obstaculizar las causas judiciales abiertas contra el entorno político y familiar de Sánchez.

«Corrupción de personas concretas»

El presidente se ha limitado a referirse a todos ellos como un caso de «corrupción de personas concretas que se aprovecharon de sus puestos para obtener beneficios personales».

En todo caso, el secretario general del PSOE ha querido despejar las dudas sobre las cuentas del partido. «Nuestra organización no se ha financiado irregularmente como sí han hecho otras», ha apostillado Sánchez en alusión al PP.

Además, el líder socialista se ha presentado como el único Gobierno capaz de frenar la corrupción frente al posible Ejecutivo de coalición de PP y Vox. Para Sánchez, una legislatura de ambas formaciones conservadoras «no es el fin de la corrupción», sino una continuación de lo que extirparon «hace 8 años: la corrupción sistémica».

«Ellos a insultar y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá de 2027», ha indicado el líder socialista. El presidente ha realizado alusiones continuadas a su continuación al frente del Ejecutivo después de las elecciones generales.

«Aquí lo que de verdad importa no es lo que hemos logrado sino mirar hacia delante con ambición, por eso nuestro proyecto mira más allá de 2027», ha señalado. Y tras señalar lo que ha considerado que son los logros del Ejecutivo, ha añadido: «Esa es la España por la que trabajamos y por la que podemos seguir gobernando hasta 2030».

Sánchez también ha ironizado sobre el acercamiento de PP y Vox a Junts tras la votación a favor de todas estas formaciones a una moción en el Congreso en la que se instaba al presidente del Gobierno a convocar elecciones.

El presidente se ha dirigido directamente al presidente catalán, Salvador Illa, y ha ironizado sobre «ver al PP y a Vox votando con [Carles] Puigdemont para echarnos del Gobierno»: «Con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo».

Por otro lado, el dirigente se ha referido a la instrucción del caso Zapatero, del que ha dicho que ha sufrido una «violación de sus derechos fundamentales». Sánchez ha asegurado que, al no sacar del informe los mensajes personales del considerado faro moral de la izquierda, se ha producido «un inmenso daño desde el punto de vista personal y familiar».

Sobre las causas abiertas contra Begoña Gómez y contra David Sánchez, el presidente del Gobierno ha indicado que responden a una «acción coordinada de ataques personales, bulos y mentiras» sobre sus dos familiares.

Momento crítico en el PSOE

La cita más importante del partido entre los congresos del PSOE llega en un momento crítico en el partido después de que el Tribunal Supremo condenase a 24 años de cárcel al ex ministro de Fomento y quien fuera mano derecha de Sánchez en la formación, José Luis Ábalos, por el cobro de mordidas en la adjudicación de contratos públicos para el suministro de mascarillas en los peores meses de la pandemia.

Además, el Comité se celebra apenas unos días después de que el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, haya retirado el pasaporte, como medida cautelar, a la mujer de Sánchez tras solicitar la apertura de juicio oral contra Begoña.

Por otro lado, el partido llega en un momento difícil después de que el autodenominado «faro moral de la izquierda», el ex presidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, fuera imputado en la causa que investiga el presunto tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Otro de los casos judicializados son las cloacas del PSOE. El juez Santiago Pedraz investiga las presuntas acciones ilícitas destinadas a obstaculizar las causas judiciales abiertas contra el entorno político y familiar de Sánchez. En ellas habría participado la ex militante del partido Leire Díez y, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tendrían en su cúspide al sucesor de Ábalos como secretario de Organización, Santos Cerdán.