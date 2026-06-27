Los líderes regionales practican el culto a Sánchez: «La gente, en la calle, me pide que Pedro aguante»

Los líderes regionales que han acudido al Comité Federal del PSOE han practicado el «culto al líder», Pedro Sánchez, y han cerrado filas sobre el debate electoral: «Es una prerrogativa del presidente» o «Se ha ganado poder decidir cuándo serán las elecciones». A su llegada a Ferraz, todos —salvo el líder de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page— han cerrado filas con su líder, han hablado de «ilusión» y ha habido incluso quienes, como la secretaria general del PSPV y ministra de Educación, Diana Morant, han asegurado que «Yo piso la calle… y a mí la gente me dice, dile a Pedro Sánchez que aguante».

Por su parte, el líder del PSC, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha señalado que a los socialistas «ni nos doblan ni nos callan» y ha subrayado que, entre avance y corrupción, los socialistas catalanes apuestan por avanzar. Illa ha añadido que acudirán a las elecciones municipales con la frente «muy alta, con el aval del trabajo hecho en cada uno de los municipios y comunidades que hemos gobernado».

El líder del PSOE de Madrid, Óscar López, manifestaba «todo el apoyo al PSOE y a Pedro Sánchez», mientras que Francina Armengol, la presidenta del Congreso y líder del PSOE de Baleares, señalaba como foco de la corrupción que afecta al PSOE a «gente que aprovecha el buen nombre del partido», para manifestar inmediatamente que «esa gente ya no está en el partido».

También la asturiana, Adriana Lastra, ex vicesecretaria general del PSOE, consideraba una «traición» al PSOE los casos de corrupción que han estallado entre sus anteriores dirigentes. Lastra ha definido al PSOE como «la esperanza de millones de progresistas de este país», al tiempo que ha manifestado su respaldo a Pedro Sánchez.

En la misma línea se han manifestado la aragonesa y exministra de Educación, Pilar Alegría, o el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mientras que el actual líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha sido el único en admitir que entiende las dudas sobre la coincidencia electoral entre generales y municipales y autonómicas. Pero inmediatamente después ha señalado que, si bien Sánchez «se ha ganado el derecho a convocar», el propio secretario general ha sido quien ha dicho que «en ningún caso habrá superdomingo electoral».