Sánchez convierte la comisión de la DANA en escaparate electoral de su ministra Diana Morant

El Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, ha incorporado a última hora a la comisión mixta de la DANA de Valencia, que este viernes se ha reunido, a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien carece de competencias en materia de reconstrucción dentro del Ejecutivo. Y quien, además, llegó a calificar esa misma comisión en su día de «ocurrencia». La presencia de Diana Morant, secretaria general y próxima candidata del PSPV-PSOE a la presidencia de la Generalitat, en una comisión de la trascendencia de la DANA, en la que carece de competencias, que ella misma ha calificado de «ocurrencia» y en cuya reunión de este viernes no ha intervenido, según las fuentes consultadas, se interpreta en círculos políticos valencianos como un intento por parte de Sánchez de darle visibilidad de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2027. Por tanto, un escaparate electoral, porque las encuestas revelan que no avanza. Y auguran un nuevo triunfo del PP, que gobernaría con el apoyo de Vox.

Las actuaciones del Gobierno y sus representantes en la comisión de la DANA se están convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno. Se da la circunstancia de que el pasado mes de marzo, la alcoyana Zulima Pérez, nombrada en agosto de 2025 alta comisionada para la reconstrucción tras la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024, plantó la primera reunión del grupo más importante de trabajo, el de obras hidráulicas, para hacerse la foto con el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en la toma de posesión de este último. Zulima Pérez excusó entonces su asistencia a través de la secretaria de la comisión, pero sin dar explicación alguna del motivo de ausencia.

El Gobierno de España cuenta con tres asientos en la comisión de la DANA. Uno de ellos, hasta ahora, estaba reservado al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España. Pero este último fue designado recientemente ministro de Hacienda por Sánchez en sustitución de María Jesús Montero. Lo que ha hecho el Gobierno es que, en lugar de que otro miembro del Ministerio de Política Territorial relevase a Arcadi España, quien lo hiciera fuera Diana Morant.

De facto, la ministra de Universidades aparece en las fotos, como la que ilustra esta información, junto al ministro Ángel Víctor Torres y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que son quienes han presidido la citada reunión.

En cuanto al contenido de la reunión, lo más reseñable es que de los 1.700 millones de euros que el Gobierno dio a los ayuntamientos para la ejecución de obras, los consistorios, que carecen de recursos para gestionar esa cantidad, han ejecutado en torno a un 5%-6% y andan muy enfadados con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.