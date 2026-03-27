La comisionada de Sánchez para la DANA planta la primera reunión para hacerse la foto con Arcadi España

La alcoyana Zulima Pérez, nombrada en agosto de 2025 alta comisionada para la reconstrucción tras la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024, ha plantado la primera reunión del grupo más importante de trabajo, el de obras hidráulicas, para hacerse la foto con el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en la toma de posesión de este último. Zulima Pérez, según han asegurado hasta dos fuentes distintas, ha excusado su asistencia a través de la secretaria de la comisión, pero sin dar explicación alguna del motivo de ausencia.

El alto comisionado de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, sí ha asistido a la reunión, que era de una trascendencia enorme, porque se trata de la primera de uno de los cuatro grupos de trabajo tras la constitución de la citada comisión. En concreto, el que tiene que efectuar las obras para que la riada del 29 de octubre de 2024 no se repita. De hecho, en la carta recibida por los asistentes convocados, aparecían las firmas de Mérida y la ausente Zulima Pérez, según ha confirmado OKDIARIO.

Zulima Pérez fue designada por Sánchez comisionada para la DANA tras la dimisión forzosa de José María Ángel Batalla por el caso del currículum fake de este último. Su nombramiento enmarcó como un nuevo capítulo de la estrategia sanchista de premiar a los antiguos colaboradores del ex presidente valenciano Ximo Puig. Además, Zulima Pérez es la secretaria de Ciencia, Innovación y Universidades en la ejecutiva del PSOE valenciano que dirige Diana Morant. Es decir que, de facto, lidera Zulima Pérez en el PSPV; tiene la misma denominación que el ministerio que encabeza la propia Diana Morant.

Su presencia en la toma de posesión de Arcadi España se ha conocido a través de las imágenes que otros miembros del Gobierno, como la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant o la delegada de Sánchez en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y asistentes han colgado en sus redes sociales. Un hecho que ha generado sorpresa entre quienes la esperaban para la reunión de este viernes.

A esa reunión de la DANA, por contra, sí ha asistido el alto comisionado de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, que también se ha visto sorprendido por la inesperada y sorprendente ausencia de su homóloga por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Zulima Pérez fue, justo antes de su designación como alta comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción y reparación de los daños ocasionados por la DANA, asesora del Ministerio de Política Territorial. El mismo en que era secretario autonómico Arcadi España. Se trata, también, en el caso de Zulima Pérez, de una persona muy cercana al ex presidente de la Generalitat Valenciana, el también socialista Ximo Puig. De hecho, este último la designó directora general de Coordinación del Diálogo Social.