El PSOE de Sánchez y Morant se hunde: PP y Vox le arrebatan la alcaldía de Callosa de Segura (Alicante)

Mientras el Congreso pedía por mayoría absoluta que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, los socialistas se dejaban también en el camino, en la Comunidad Valenciana, la alcaldía de Callosa de Segura. Un municipio de 20.000 habitantes, en la Vega Baja, la del trasvase Tajo-Segura, en Alicante. Allí, este jueves ha prosperado la moción de censura presentada por PP, Vox y un edil no adscrito frente a la hasta ahora alcaldesa socialista, María de los Desamparados Serrano. Un total de 11 ediles, incluyendo a los de la formación de corte local, UCIN, que no era firmante de la censura, se han sumado para elegir como alcalde al popular Juan Antonio Franco. Solo seis han apoyado a la hasta ahora alcaldesa socialista.

María de los Desamparados Serrano había accedido a la alcaldía en virtud de un acuerdo entre PSOE, UCIN e IU-UP en septiembre de 2024. El hasta entonces alcalde del PP, Manuel Martínez, que gobernaba en minoría desde las elecciones autonómicas de 2023, dimitió. Y el acuerdo antes citado situó a la edil del PSOE en la alcaldía.

Pero, en marzo de este año 2026, UCIN abandonó el equipo de Gobierno, que quedó en minoría con cinco ediles socialistas y uno de IU-UP. El Gobierno local quedó así en clara minoría. Posteriormente, un edil de UCIN abandonó la formación. Y ha sido este último quien, junto a PP y Vox, ha rubricado la moción de censura que ha devuelto la alcaldía a los populares.

El Pleno ha contado con la presencia del secretario general del PP Comunidad Valenciana, Carlos Gil; el presidente del PP en la provincia de Alicante, Toni Pérez; la secretaria general y alcaldesa de Albatera, Ana Serna; la diputada autonómica y alcaldesa de Almoradí, María Gómez; y la alcaldesa de Bigastro y senadora del PP, Teresa Belmonte, entre otros.

En su lectura autonómica, se trata de otro revés para los socialistas de la ministra Diana Morant en un momento muy importante, porque apenas restan poco más de 10 meses para las nuevas elecciones autonómicas y municipales.