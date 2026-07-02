Enma López, la que fuera portavoz adjunta del PSOE y que se ha presentado a las primarias para ser candidata socialista al Ayuntamiento de Madrid, ha huido de las siglas y el logo del partido en la página web de su candidatura para el proceso en el que competirá con la actual líder de la formación en la capital, Reyes Maroto.

«La denominación del Partido es la de Partido Socialista Obrero Español,

sus siglas son PSOE y sus emblemas son el yunque, el tintero, la pluma

y el libro y el puño y la rosa», rezan los estatutos del partido liderado por Pedro Sánchez.

Ni esos nombres ni ninguno de esos dos logos aparecen a lo largo de la página web con la que Enma López ha lanzado su candidatura para encabezar la lista del PSOE a la alcaldía de Madrid. El término «PSOE» sólo aparece una vez: «Ahora doy el paso que llevaba tiempo queriendo dar y que tanta gente me ha pedido: presentarme a las primarias del PSOE de Madrid para ser la candidata a la Alcaldía en 2027». Y también pueden encontrar la siguiente alusión: «Llevo más de veinte años en el Partido Socialista y ocho como concejala en el Ayuntamiento de Madrid».

La concejala socialista, que es natural de la población gallega de Vigo, utiliza como lema «¡Ya toca Madrid!», al que añade «alegría, futuro y soluciones para una ciudad que merece más».

Además, la política del PSOE apuesta por su nombre de pila, que aparece hasta en 10 ocasiones a lo largo de su página web. «Enma López conoce el Ayuntamiento, conoce los barrios y quiere construir una ciudad más cercana, más alegre y mejor gestionada. Una ciudad que escuche, que cuide y que mire al futuro», subraya. Aunque, sobre todo, el término protagonista es el de la ciudad, Madrid.

Primarias contra Reyes Maroto

López hizo pública su intención de presentarse a las primarias socialistas a finales de junio, en las que tendrá como competencia directa a Reyes Maroto, quien durante años ha liderado la oposición socialista en el Ayuntamiento de Madrid y que se había anticipado al expresar su interés en ser candidata a la Alcaldía.

Más tarde, la concejal madrileña dejó su cargo de portavoz adjunta en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y dimitió como secretaria de Estudios y Programas del partido. López lo justificó en su intención de concentrar todos sus esfuerzos en la carrera por convertirse en la candidata socialista a la Alcaldía de Madrid.

La nueva candidata a líder el PSOE de la ciudad de Madrid aseguró que su decisión respondía al «máximo ejercicio de lealtad al partido y a su secretario general». La decisión, sin embargo, cogió por sorpresa a todo el aparato del partido. «Ganar Madrid requiere de mucha ilusión, pero también de trabajo, dedicación y del mejor equipo posible», añadía en su misiva.