El PSOE de Madrid quita la bandera de España de su sede y pone la de la República junto al retrato de Sánchez

El PSOE de Madrid ha celebrado esta semana el acto ‘Delito de odio y Memoria’, presidido por la ex ministra Reyes Maroto y centrado en los delitos de odio que sufren las personas del colectivo LGTBI. Lo que ha trascendido del encuentro, sin embargo, no ha sido su contenido: la bandera de España ha sido sustituida en la sede del partido por una bandera republicana, colocada junto a un gran retrato de Pedro Sánchez.

El acto, organizado para abordar la discriminación y los delitos de odio que sufren las personas LGTBIQ+, contó con la participación de Benita Imparable, una activista trans invitada a compartir su experiencia en lo que los organizadores calificaron de conversación «necesaria». «Hoy hemos celebrado el acto ‘Delito de odio y Memoria’, un espacio para reflexionar sobre la discriminación y los delitos de odio que sufren las personas LGTBIQ+», señaló el PSOE Madrid Centro en su perfil de X tras la celebración del encuentro.

Sin embargo, lo que ha trascendido del acto no es tanto su contenido como la imagen que ha dejado la propia sede socialista. Las fotografías difundidas por la agrupación muestran que la bandera de España ha sido retirada de la sala donde se desarrolló la jornada, en cuyo lugar ha sido colocada una bandera tricolor republicana. Junto a ella, un cartel de gran tamaño con el rostro de Pedro Sánchez ocupa un lugar destacado de la estancia.

La combinación de ambos elementos ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde varios usuarios han comparado la decoración con la estética de regímenes de partido único, en alusión al culto a la figura del líder. Diversas cuentas han calificado el ambiente de la sede como excesivamente «norcoreano».

La Ley 39/1981 regula el uso obligatorio de la bandera de España en edificios públicos y actos institucionales, mientras que el Tribunal Supremo ha fijado límites a las administraciones públicas sobre la exhibición de banderas no oficiales en espacios públicos, en virtud del deber de neutralidad institucional.

Ninguno de estos supuestos resulta de aplicación directa a la sede del PSOE Madrid Centro, al tratarse de un local de un partido político y no de un edificio de una administración pública, por lo que la formación puede exhibir en su interior los símbolos ideológicos que considere oportunos, incluida una bandera republicana, sustituyendo a la rojigualda.

El PSOE de Madrid no ha ofrecido, de momento, explicaciones adicionales sobre la decoración de su sede más allá del mensaje publicado en su perfil de X anunciando la celebración del acto.