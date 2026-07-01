Ferraz teme que Lobato forme tándem con Enma López para desafiar al sanchismo en Madrid: «Sólo ellos tienen el censo»

Miembros de la dirección del PSOE de Madrid sospechan que el repentino anuncio de la portavoz adjunta en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, está relacionado con una operación de mayor calado, en la que estaría también incluido el nombre del ex secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato. Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, en la dirección del PSOE nacional también temen que ambos formen una especie de «tándem» contra la candidatura oficial sanchista. Es una maniobra que en Ferraz resumen con una breve frase: «Los dos han formado parte de la estructura y tienen los censos».

Se refieren estas fuentes al hecho de que aquellos que deseen presentarse a las elecciones primarias deben presentar una serie de avales de parte de la militancia. En el caso del aspirante a la Comunidad de Madrid, Óscar López, sería el 6% de la militancia, mientras que, para el Ayuntamiento, representan entre el 10 y el 15% de la militancia. Obviamente, los censos con los datos de cada militante obran en poder de la dirección del partido.

Con las cifras de avales exigidos, aseguran los consultados, «nadie ajeno a la estructura del PSOE-M, que no tenga o haya tenido acceso a los censos de la militancia del partido, tiene posibilidades de lograr los apoyos necesarios emitidos por los militantes, para disputar en primarias el puesto a los candidatos oficiales» o, lo que es lo mismo, no va a ser posible ni siquiera presentar candidatura a las primarias en Madrid, si el aparato no quiere. Pero tanto Lobato como Enma López han formado parte del aparato.

Con respecto a las candidaturas oficiales, las cosas no están tan claras como parecen. Al menos, no está nada claro que el tándem Comunidad-Ayuntamiento, según comentan, vaya a estar integrado por Óscar López y la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, la exministra Reyes Maroto. De hecho, hace algunos meses, cuando Maroto anunció su disposición a concurrir a las primarias, para seguir siendo el cartel del PSOE, la cúpula de Ferraz guardó silencio públicamente y ni Pedro Sánchez, ni nadie en su entorno apuntalaron ese deseo expresado en voz alta por Reyes Maroto.

Tras el anuncio de Emma López de que va a concurrir a esas primarias, Maroto ha preferido guardar silencio, argumentando que ahora no toca y que hablará de primarias «cuando toque», como si no lo hubiera hecho ya hace unos meses.

La «sorpresa» de Sánchez

En el PSOE poca gente, salvo el secretario general, sabe quién será finalmente el candidato o la candidata a alcalde de Madrid, pero es una opinión bastante común que «Maroto ya demostró que no es la mejor opción en las últimas elecciones». Los más «osados» en la cúpula socialista dan por hecho que, a estas alturas, «Pedro Sánchez ya tiene en su cabeza «algún nombre», o incluso «alguna sorpresa» para lanzar a la pugna con el alcalde, José Luis Martínez Almeida.

Lo que sí tienen claro los consultados es que, pese a que haya una candidatura alternativa, «no tienen nada que hacer contra la candidatura oficial». El sanchismo imperante tal vez olvida que el entonces aspirante Josep Borrell ganó en su día al aparato del PSOE, encabezado por su secretario general, Joaquín Almunia, o, incluso, que años después, el propio Pedro Sánchez, que había sido forzado a abandonar la secretaría general y, posteriormente, dejó también el escaño en el Congreso, consiguió hacerse con la secretaría general frente a la que todos creían «todopoderosa» líder del PSOE de Andalucía, Susana Díaz. Lo pareció hasta entonces.

En todo caso y pese a que las primarias se aprobaron en el PSOE con el objetivo de hacer más «participativa» y «democrática» la elección de sus representantes, el sanchismo ya no ve con buenos ojos esas posibles candidaturas alternativas, puesto que, según dicen, «pueden debilitar a los candidatos del PSOE, que ya se enfrentan a una campaña de acoso alentado por la derecha y la ultraderecha».