Lobato se suma a los socialistas rebeldes que piden un congreso en el PSOE para forzar el adiós de Sánchez

El senador y ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, se ha sumado este viernes a la iniciativa de los socialistas rebeldes de ReActivaPSOE, que piden la convocatoria de elecciones anticipadas y la celebración de un Congreso extraordinario en el partido para forzar la salida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras hacerse público el contenido del sumario que investiga una trama dentro del PSOE para desacreditar a jueces, fiscales, policías y guardias civiles que investigan casos en los que está involucrado el PSOE.

Lobato ha reiterado la necesidad de «abrir el partido», recordando que en momentos de crisis los partidos políticos tienden a «encerrarse en sí mismos». En este sentido, ha dicho que le parecen «bien» esas iniciativas que han presentado este grupo de militantes. «Yo creo que todo lo que se abre en el partido es interesante e importante», ha subrayado.

«Establecer un debate, que yo creo que es la base de todo este problema, y dejar a la gente que, bueno, oír, escuchar y hablar», ha precisado el senador socialista, quien también apuesta por «abrir en par el partido» y que «se vea lo que ha pasado, que se investigue hasta el final» y que se escuche a la gente aunque les digan «cositas» que no les van a gustar.

¿Qué reclama ReActivaPSOE?

Desde ReActivaPSOE reclaman un proyecto de país, con soluciones para los problemas de España, y exigen acabar con la fórmula de «supervivencia en el poder». Además, piden también que el PSOE recupere la «credibilidad» y «devuelva la voz» a su militancia, porque «es mentira que sin Pedro Sánchez ya no haya nada, porque aquí hay mucho PSOE», aseguran a través de una carta dirigida a militantes, simpatizantes y votantes, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

ReActivaPSOE se está desarrollando no sólo en Madrid, donde se ha celebrado la primera reunión de este colectivo, con aires de clandestinidad, sino que también está tomando cuerpo en otras federaciones socialistas, como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Murcia. La característica principal de casi todos los que se adhieren a esta iniciativa es que no viven de la política.

Una reunión clandestina

Los militantes de ReActivaPSOE mantuvieron el pasado miércoles una reunión clandestina en una sala en la sede de UGT, en Avenida de América, Madrid. Todos los asistentes de la reunión procedían del socialismo madrileño, y todos están interesados en presentar candidaturas alternativas a las del líder de los socialistas madrileños, Óscar López, o a la actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, del mismo modo que piensan que Sánchez debe convocar elecciones y retirarse.