Juan Lobato exige primarias para liderar el PSOE madrileño y avisa a Ferraz: «Yo voy a estar ahí»

Juan Lobato vuelve a la carga. El senador y ex secretario general socialista ha exigido a la actual dirección que abra los procesos internos y convoque elecciones primarias para elegir al futuro líder de la formación en la capital de España. Juan Lobato así exige primarias para liderar el PSOE madrileño y avisa a Ferraz: «Yo voy a estar ahí».

Juan Lobato ha vuelto a situarse en el centro del debate interno del PSOE madrileño al reclamar la apertura de un proceso de primarias para decidir el futuro liderazgo de la federación en la capital. El ex secretario general de los socialistas en Madrid ha elevado el tono contra la actual dirección del partido y ha pedido que se convoquen elecciones internas que permitan a la militancia elegir de forma directa al próximo dirigente regional.

Lejos de dar un paso al lado tras ser linchado por el sanchismo, Lobato ha dejado abierta la puerta a presentar su propia candidatura para recuperar el timón del PSOE madrileño, actualmente liderado por el ministro Óscar López.

El ex líder de los socialistas madrileños ha lanzado un claro desafío a la cúpula del partido. Juan Lobato ha reclamado un proceso de elección de candidatos transparente y participativo: «Si el PSOE decide hacer política a lo grande, que es abrirse, yo voy a estar ahí», ha señalado durante una intervención en el programa En boca de todos de Cuatro.

Por el momento, Juan Lobato ha evitado confirmar al 100% que vaya a dar el paso de ser el candidato oficial a la Secretaría General. En este sentido, ha garantizado que estará «participando y apoyando» en cualquier proceso que devuelva la voz a las bases, instando a que la formación «no se encierre en sí misma».

La crisis interna de noviembre de 2024

Este desafío por las primarias en el PSOE de Madrid se produce año y medio después de la profunda crisis interna que dinamitó su liderazgo. Cabe recordar que Juan Lobato se vio forzado a dimitir en noviembre de 2024 tras estallar el escándalo por haber registrado ante notario una conversación con Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, entonces director del Gabinete del presidente del Gobierno. En él, aparecía el correo electrónico confidencial del abogado de Alberto González Amador, investigado por dos presuntos delitos relacionados con la Hacienda Pública, y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ese movimiento acabó costándole el puesto y derivó en la toma de control de la federación madrileña por parte de Óscar López. Ahora, Lobato busca su revancha política apelando directamente al voto de los militantes y rechazando el control.