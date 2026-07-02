Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha avisado este jueves de que «España no está preparada para asumir un aumento de ocho millones de personas en sólo siete años». El líder de los populares ha analizado el crecimiento de la población de España en los últimos años y su impacto sobre los servicios públicos, especialmente con las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, que regularizará la situación de más de 1,3 millones de personas y los 2,5 millones que el Ejecutivo pretende nacionalizar mediante la ‘Ley de Nietos’.

«Si llegamos a la conclusión de que una persona entra en España y automáticamente tiene un permiso de residencia, ¿cuál es el límite? España no está preparada para atender a 50 millones de personas, nuestros servicios públicos no tienen la dimensión, ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales, ni siquiera las infraestructuras, para atender un incremento de población de hasta un total de 50 millones que hemos tenido en España en los últimos años», ha explicado Feijóo. El líder del PP ha señalado así la necesidad de «cambiar la política migratoria» de España «con todas las garantías y sin arbitrariedades».

Feijóo ha retratado la política de puertas abiertas del Gobierno socialista desde la llegada de Sánchez a la Moncloa y el fuerte impacto que ha tenido y tendrá para los servicios públicos. «Si sumamos el número de inmigrantes que han entrado en España desde el año 2019 al año 2025, son 4 millones. Si sumamos 1.300.000 que estamos regularizando, ya nos vamos a 5,3. Y si sumamos los dos millones y medio de lo que el Gobierno llama nietos, que no son nietos solo, estamos ya en siete u ocho millones de ciudadanos. Siete u ocho millones de ciudadanos en siete años no hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista del bienestar y desde el punto de vista cultural», ha dicho el presidente del PP.

Feijóo ha reflejado de este modo también una de las últimas polémicas del Gobierno con la llamada Ley de Nietos, por la que el Gobierno busca no sólo dar la nacionalidad a los nietos de los exiliados de la Guerra Civil, sino también a aquellos emigrantes que abandonaron España mucho antes. OKDIARIO ha desvelado en las últimas semanas varias noticias de descendientes de españoles que abandonaron España mucho antes del inicio de la guerra y que han solicitado la nacionalidad. Algunos de ellos salieron de España a final del siglo XIX o a principios del XX.