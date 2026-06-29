Feijóo sonroja al sanchismo: «Ya tiene los mismos imputados que diputados»

Alberto Núñez Feijóo ha presidido este lunes la Junta Directiva autonómica abierta en la Filmoteca regional de Murcia, donde se ha referido a las 25 imputaciones que ha decretado por la mañana el juez Pedraz por el presunto cobro de comisiones ilegales en empresas del Estado. Tras estos nuevos investigados, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene 121 imputados.

Precisamente esta cifra ha sido motivo para que Feijóo haya sonrojado al sanchismo diciendo que «ya tiene los mismos imputados que diputados». «Es imposible seguir el minuto e imputado de Sánchez», ha añadido.

(Noticia en elaboración)