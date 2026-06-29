Feijóo anuncia una reforma de la ley de nacionalidad ante la «ingeniería electoral» de Sánchez con la Ley de Nietos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes su intención de proponer una reforma de la ley de nacionalidad con «requisitos adicionales para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España».

Feijóo responde así al proceso de nacionalización masiva emprendido por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la autodenominada Ley de Memoria Democrática, por la cual 2,6 millones de personas han solicitado el acceso a la nacionalidad española.

«Tendremos que hacer una reforma, pedir una serie de requisitos adicionales para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España, una persona que oía en su casa a su abuelo pero no sabe exactamente la diferencia entre una provincia y otra», ha aseverado Feijóo, en una entrevista en esRadio.

Igualmente, ha advertido que «cuando el solicitante no sabe en qué provincia quiere votar, el Gobierno tiene la facultad de asignarle una provincia».

Según Feijóo, la también conocida como Ley de Nietos esconde una clara intencionalidad por parte de Sánchez. «Tenemos la suficiente experiencia como para saber que Sánchez no hace nada por simple ingenuidad», ha señalado, calificando la medida de una operación de «ingeniería electoral» para que más de dos millones de personas puedan votar. «Con los actuales votantes no le salen las cuentas», ha señalado el líder del PP. En este contexto, Buenos Aires tendrá más españoles con derecho a voto que la mayoría de ciudades españolas.

«Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas», ha manifestado, para añadir que su partido va a seguir «estudiando este asunto» y seguirá viendo «cómo se construyen estas nacionalizaciones».