Ayuso denuncia que Sánchez «compra voluntades» a través de los Presupuestos para «destruir la unidad del país»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este martes que Pedro Sánchez está «comprando voluntades» a través de los Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de «destruir la unidad» de España. Lo ha hecho durante su intervención en la presentación del encuentro informativo del presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, organizado por Nueva Economía Fórum.

Ayuso ha cargado contra el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer, al que ha calificado de «nuevo engaño» del Gobierno. La dirigente madrileña ha asegurado que el Ejecutivo ha vuelto a utilizar los intereses de todos los españoles como «coartada» para dos fines. El primero, ha explicado, ha sido lanzar una maniobra de distracción sobre la corrupción que rodea al Gobierno, con un número de imputados que, según ha denunciado, «va camino de los 130».

El segundo objetivo, ha añadido la presidenta madrileña, ha sido «manosear» un instrumento tan serio como el presupuesto para elaborar unas cuentas que, ha insistido, «todos sabemos que no van a nacer», pero que ya están sirviendo como propaganda electoral de cara al programa del PSOE.

La presidenta regional ha acusado al ministro de Hacienda de haber convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para escenificar «un nuevo paripé», sin ni siquiera contar con el respaldo de sus socios de investidura para sacar adelante las cuentas. Ayuso ha señalado que el Gobierno busca, una vez más, la compra de voluntades, «contentando a Illa» para intentar impulsarlo políticamente y a los independentistas, a quienes ha equiparado directamente con el president catalán.

El resultado de esta estrategia, según la líder del PP madrileño, es buscar financiar «siete veces» más a Cataluña que a Madrid e impulsar la Hacienda catalana. Ayuso ha advertido de que esta vía constituye «otro paso más» para generar una nación paralegal a ojos de todos y con el dinero de todos, lo que en su opinión supone «destruir la unidad» del país.

Pese a reconocer que este presupuesto «no va a salir adelante», Ayuso ha denunciado que el Gobierno intenta imponer a las comunidades autónomas, especialmente a las que más aportan y más presión soportan sobre sus servicios públicos, unos techos de gasto que ha calificado de «inasumibles». Según la presidenta madrileña, esta estrategia busca que el Ejecutivo central pueda repartir el dinero de las autonomías y que, cuando estas se nieguen, se les señale con la «pancarta».

La dirigente popular ha alertado además de un posible «otoño caliente», en línea con lo advertido ya por los sindicatos, que según ha denunciado están siendo azuzados «desde el Gobierno hacia abajo» para provocar movilizaciones en regiones como Madrid.