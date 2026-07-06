Ayuso avisa que Sánchez ha metido a España en una «senda desconocida» en la que «peligra la convivencia»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este lunes de que Pedro Sánchez ha llevado a España por una «senda desconocida» en la que «peligra la convivencia, nuestras instituciones y nuestra vida en común». Lo ha hecho durante la clausura del año académico del Centro de Estudios Garrigues, donde ha cargado con dureza contra el Gobierno central y su forma de entender la democracia.

La dirigente regional ha reivindicado que España es una de las mejores naciones del mundo precisamente porque ha tenido al frente a los mejores, algo que, a su juicio, ahora se pretende sustituir por el «dogmatismo, sectarismo» y la ideología.

Ayuso considera que se producen los efectos contrarios a los pretendidos cuando al frente de las instituciones acaban no los mejores, sino «activistas» que no tienen ningún patrimonio reputacional ni laboral y que se prestan a cualquier maniobra.

La presidenta madrileña ha cargado contra quienes se creen por encima de las leyes y contra los responsables políticos que promueven el todo vale, porque, según ha advertido, no cabe más que la «ley de la selva».

Por ello, ha insistido en la necesidad de defender el rigor y el imperio de la ley, además de cuidar las cosas bien hechas, que pasan por el esfuerzo, la excelencia y el afán por mejorar lo heredado, ya que sin ley y sin orden solamente cabe la ley del más fuerte, y tras ello la «corrupción».

Ayuso ha lamentado que las nuevas generaciones no se están formando en un ambiente de libertad sin ira y de respeto por el otro, porque, a su juicio, de manera antidemocrática se intenta instaurar la «cultura guerracivilista» de los bandos.

Todos los que hemos nacido en democracia no tenemos por qué pertenecer a uno, ha defendido, recordando que tampoco quisieron hacerlo tantos españoles ni siquiera en los peores momentos del siglo XX, episodios que acabaron en un «gran desastre».

La jefa del Ejecutivo madrileño ha denunciado además que se está perdiendo la cohesión entre las regiones por el fomento del «regionalismo identitario», y ha avisado de que cada vez se instala más el fin justifica los medios, con tal de que el otro no gobierne, una dinámica que, según ha recordado, ya se ha vivido en algunas regiones y al otro lado del Atlántico, con resultados visibles en todos los aspectos de la vida.

Ayuso ha alertado de que cuando la «democracia popular» acaba con la liberal, todo se destruye, y ha reclamado «entenderse con quien piensa diferente frente a artimañas legales y el abuso de decretos ley, sin consenso y al margen de los parlamentos».

Pese a este diagnóstico, la presidenta madrileña ha querido lanzar un mensaje de esperanza: «Somos hijos de la modélica Transición española, un ejemplo a los ojos del mundo», ha subrayado, pidiendo no dejar que la ideología suplante el rigor.

Finalmente, Ayuso ha llamado a los jóvenes a coger el testigo para reiniciar la España de siempre con más ganas que nunca, animándoles a ejercer según su conciencia, con dignidad y valores, y a favor de la independencia judicial y nuestra Constitución, frente a la que ha calificado como «terrible teoría» que se pretende instalar del lawfare.