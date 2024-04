Qué es el ‘lawfare’ y cómo se realiza: claves del juego sucio del que dice ser víctima Pedro Sánchez

El presidente socialista Pedro Sánchez ha asegurado en su carta en la que ha anunciado un periódico de reflexión de varios para sopesar si debe seguir en Moncloa que es víctima en un caso de lawfare «sin precedentes». Este término en inglés le da nombre a la conocida estrategia de judicializar la vida política. En uno de los párrafos de su misiva, Pedro Sánchez destaca que «en efecto, la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referida. Subrayo lo de supuestas informaciones porque, tras su publicación, hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que, sostenemos, son informaciones espurias».

En este sentido, prosigue el presidente socialista, que no es el primero de hacerse la víctima a costa de la Justicia española, algo que ya han hecho antes los independentistas de Cataluña: «Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación del Sr. Feijóo y el Sr. Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias. De hecho, fue el Sr. Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de intereses, pidiendo para mí de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público».

¿Qué es el lawfare?

El término nace de las palabras law (derecho) y warfare (guerra). Se desconoce cuándo se acuñó este término, aunque hay consenso en que una de las primeras ocasiones podría haber sido dentro del manuscrito de 1975 Whither Goeth the Law. En el mismo, se argumenta que el sistema jurídico occidental se ha vuelto excesivamente contencioso y utilitario en comparación con el sistema oriental, más humanitario y basado en las normas.

Es un término controvertido en algunos círculos y está sujeto a diversas interpretaciones y usos. Desde la década de 1950, el término se ha utilizado con frecuencia en contextos totalmente ajenos a la seguridad nacional, como por ejemplo en la ley del divorcio o la defensa ante los tribunales. Pero su uso más destacado en la actualidad se refiere en gran medida a la seguridad nacional.

Su primer uso en este contexto parece haber aparecido en Unrestricted Warfare, un libro de estrategia militar escrito en 1999 por dos oficiales del Ejército Popular de Liberación, brazo armado del Partido Comunista Chino (PCCh) y la principal fuerza militar de la República Popular China, que utilizaron el término para referirse al uso por parte de una nación de instituciones internacionales legalizadas para lograr fines estratégicos.

¿Cuál es el origen?

Además de la utilización en 1975, el uso más citado de este término fue en el ensayo de 2001 de Charles J. Dunlap Jr., que escribió para el Carr Center de Harvard, en el que defiende «el uso del derecho como arma de guerra». A su juicio, «la explotación de incidentes reales, percibidos o incluso orquestados de violaciones del derecho de guerra, que se emplean como un medio no convencional de enfrentarse» a una potencia militar superior. El coronel Dunlap considera que lawfare en general es una «manipulación cínica del Estado de derecho y de los valores humanitarios que representa».

Posteriormente, el general Dunlap escribió muchos más ensayos sobre este asunto y, en parte, para rebatir las interpretaciones o apropiaciones erróneas de su obra. Amplió la definición del término para referirse a «la estrategia de utilizar -o abusar- del derecho como sustituto de los medios militares tradicionales para alcanzar un objetivo operativo».