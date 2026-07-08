El Poder Judicial retrata a Bolaños: sus recortes «paralizarán actuaciones» en juzgados con 12.470 asuntos pendientes

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes decidió «denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo para 62 órganos judiciales de toda España». Se trata de los juzgados encargados de los casos relativos a las cláusulas suelo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido una queja unánime para convocar una comisión junto a la cartera de Félix Bolaños con el objetivo de que reconsidere su decisión. El órgano de gobierno de los jueces expresó su «preocupación» porque «obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales». Esto podría afectar a cerca de 12.470 asuntos pendientes.

El CGPJ ha emitido una comunicación este martes, el mismo día en el que Bolaños anunció la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El órgano de gobierno de los jueces pide la convocatoria urgente de la Comisión Mixta, que permite un diálogo con el Ministerio de Bolaños, para «abordar la decisión de este departamento de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo en órganos judiciales».

La Permanente del CGPJ ha acordado en su reunión de este martes pedir a la cartera de Justicia que «reconsidere esa decisión». La medida del Gobierno afectaría negativamente a las medidas de refuerzo solicitadas en órganos judiciales especializados en asuntos relativos a cláusulas suelo.

Las cláusulas suelo son un límite mínimo en el tipo de interés de una hipoteca variable. Es decir, aunque los tipos bajaran, esas cláusulas impedían al cliente beneficiarse. En España, se prohibieron este tipo de cláusulas si se consideraban abusivas.

La petición del Poder Judicial llega después de que un informe del Servicio de Inspección llegase a unas conclusiones que han alertado a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La Comisión Permanente revisó el documento el mismo martes.

«Denegación total o parcial»

Concretamente, las conclusiones del mismo indican «que la denegación de renovación total o parcial de las comisiones de servicio» en esos tribunales especializados «supondrá la suspensión y no resolución de al menos 12.470 asuntos a lo largo del segundo semestre del año».

La decisión de Justicia implica el decaimiento de unas medidas de refuerzo que se habían puesto en marcha en esos juzgados ante el incremento de las causas y que se habían sufragado con fondos del Gobierno central.

«El territorio más afectado será la Comunidad Valenciana, donde el servicio de Inspección calcula que serán entre 5.420 y 5.520 los asuntos suspendidos o no resueltos. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 4.650 asuntos; y Cataluña, con 2.400 asuntos solo en la provincia de Barcelona», subraya la comunicación del Poder Judicial.

La Comisión Permanente ha acordado enviar ese informe demoledor al Ministerio de Justicia de Bolaños. A su vez, reitera su petición para que se consideren «necesarias e imprescindibles» esas medidas y, de esa manera, se puedan «garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores».

Creación de 500 plazas

El CGPJ ha emitido este comunicado el mismo día en el que Bolaños anunció la creación de 500 plazas para jueces. Según inició el ministro, a 125 de ellas se podrá acceder sin oposición, es decir, a través del cuarto turno, el procedimiento reservado para juristas de reconocido prestigio.

La cartera de Bolaños anunció 500 nuevas plazas de jueces y otras 200 de fiscales. Esto es, la creación de los despachos, el primer paso antes de que, posteriormente y a través de un procedimiento distinto, sean ocupados mediante oposiciones o por la vía del cuarto turno.

Bolaños, posteriormente, se vanaglorió de haber logrado que el CGPJ «cumpla lo que dice la ley». Es decir, que el 25% de las plazas se entreguen a través del procedimiento conocido como el cuarto turno. Por tanto, de las nuevas plazas de jueces, a 375 se accederá por oposición y a 125 por el cuarto turno.

«En los últimos 15 años no se habían creado 100 plazas» en un solo año, ha indicado Bolaños. «Nunca ningún gobierno de la democracia había dotado de tantos medios materiales», ha apostillado el político del PSOE. Sin embargo, el CGPJ lamenta en su comunicado de hoy, precisamente, que deje sin medios a los juzgados especializados en cláusulas suelo.